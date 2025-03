Milei defendió su gestión económica y volvió a apuntar contra Kicillof por la inseguridad

….

Con un fuerte discurso autorreferencial Javier Milei inauguró este sábado por la noche el 143 período de sesiones ordinarias. Defendió su política económica -en especial el equilibrio fiscal-, prometió más ajuste del Estado, anunció un acuerdo con el FMI y adelanto que pedirá en los próximos días el respaldo del Congreso, anunció una reforma penal para endurecer las penas por todos los delitos y volció a criticar fuerte al gobernador Axel Killof por la inseguridad.

En el primer tramo de su intervención defendió la motosierra libertaria sobre el Estado y recibió aplausos por su déficit cero alcanzado por el fuerte ajuste. Dijo que su programa económico “es el más exitoso hasta la fecha”. Y agregó que se logró “sin fijar el tipo de cambio, recomposición tarifaria, ni plan Bonex”.

Hubo datos políticos desde el minuto cero como que la transmisión oficial evitó mostrar al mandatario bajar del auto oficial y saludarse con Victoria Villarruel, en medio de la ruptura de la relación de la Casa Rosada con la vicepresidenta.

Milei ingresó al recinto de Diputados por un costado, a la altura de las bancas, para abrazarse y tomarse selfies con el puñado de legisladores que fueron a escucharlo: principalmente sus acólitos de La Libertad Avanza y los del PRO. Pasó por enfrente de los jueces de la Corte Suprema de Justicia pero no estrechó manos con el flamante ministro designado por decreto Manuel García-Mansilla, aunque no estuvo Ariel Lijo

El Presidente habló a un hemiciclo casi vacío por el faltazo de la oposición peronista, de izquierda y de parte del radicalismo, luego de que estallara el escándalo $LIBRA y por el decretazo para completar el máximo tribunal.

“Ustedes keynesianos no pueden parar de llorar”, lanzó Milei para defenderse de las críticas sobre su plan económico, que logró cierto orden de la macroeconomía pero a costo de una fuerte recesión. “Desde abril que la economía no para de crecer. Hablaban de la L, de la pipita de Nike pero fue en V corta aunque les duela a ‘unión por la plata’ o no sé cómo se llaman ahora”, dijo para criticar a la oposición peronista de Unión por la Patria.

Cruce con Manes

El presidente se cruzó en medio del discurso con el diputado radical Facundo Manes. “Leela Manes te va a hacer bien, supuestamente vos entendes cómo funciona el cerebro y no aprendiste nada. Leela bien”, lo cruzó Milei en referencia a la Constitución.

“Quizás tu versión es con IA y cambia de libertaria a kirchnerista como hiciste vos, Manes”, insistió el Presidente.

En medio de los gritos militantes, Manes dejó su banca y mientras lo hacía le mostró un ejemplar de la Consitución a Santiago Caputo, el asesor estrella de Milei.

Privatizaciones masivas

Dentro del primer tramo económico de su discurso, adelantó que acelerará en el desguace del Estado y la privatizón de las empresas públicas: “Empezamos a dar los primeros pasos para privatizar a todas las empresas públicas”, prometió el Presidente, aunque se vanaglorió de haber reacondicionado las cuentas de Aerolíneas Argentinas, cuya privatización el Gobierno aún no pudo concretar.

Planteó que “el Estado no está para reemplazar al empresariado” y festejó los despidos a empleados públicos: “Cerramos 200 áreas del Poder Ejecutivo y echamos a más de 40 mil empleados públicos.

Hizo un alto llamativo en sus palabras para nombrar a cada uno de sus ministros, incluso al jefe del Banco Central y, obviamente, a su hermana Karina: “En la vida hay que ser agradecido y no mezquino, gracias por permitirme liderar el mejor gobierno de la historia argentina”. Después dijo que el de Carlos Menem en los noventa “fue el mejor gobierno de la historia, hasta ahora”.

Apuntó que “la motosierra es el inicio de una nueva era dorada para la humanidad” y celebró el uso que hizo el ministro y multimillonario norteamericano Elon Musk hizo de esa misma herramienta días atrás. “Ya cumplimos mas del 75% de nuestras promesas, algo inédito en la historia argentina”, aventuró.

Deep motosierra y salida del Mercosur

Adelantó que para su gobierno está trabajando en más de una docena de leyes para una reforma libertaria profunda, que otras veces llamó “deep motosierra”. “La motosierra seguirá hasta que encuentre el final del Estado”, aseguró. Y dijo que se abordarán durante este año legislativo o “desde el 11 de diciembre”, imaginando que el oficialismo ganará los próximos comicios. Miró a su izquierda, el espacio donde se sienta el peronismo, y planteó: “Esta zona se va a poner un poquito más violeta”.

“Del mismo modo, necesitamos devolverle a los argentinos la libertad de comerciar con el resto del mundo, para que bienes y servicios ingresen al mercado local, y así los argentinos puedan comprar libremente productos de mejor calidad, a mejor precio”, señaló el Presidente. “Basta de la mentira proteccionista, es un curro entre los políticos y los empresarios prebendarios”, atacó

“El primer paso en este sendero es la oportunidad histórica que tenemos para entablar un acuerdo comercial con Estados Unidos. Para aprovechar esta oportunidad histórica que se nos vuelve a presentar, es necesario estar dispuestos a flexibilizar o incluso llegado el caso a salir del Mercosur, que lo único que logró desde su creación es enriquecer a los grandes industriales brasileros a costa de empobrecer a los argentinos”, planteó Milei. Si avanza con un acuerdo de libre comercio con Washington, el proyecto deberá ser aprobado previamente por el Congreso.

Acuerdo con el FMI

El punto más destacado al final del discurso de Milei fue el anticipo de que el Gobierno se acerca, según sus dichos, a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. “Estamos avanzando con un acuerdo con el FMI para sanear el Banco Central y salir del cepo cambiario durante este año”, dijo Milei aunque no precisó detalles de cuánto sería el ingreso de fondos frescos. “Estamos en condiciones de emprender este acuerdo sin aumentar nuestra deuda bruta”, afirmó.

Un punto importante es que adelantó que en “los próximos días” enviará en acuerdo al congreso para su aprobación.

Contra Kicillof

En medio de la crisis de inseguridad en el conurbano bonaerense y tras amenazar con intervenir la provincia de Buenos Aires, Milei volvió a apuntar contra Kicillof. “Si Kicillof quiere resolver el problema tiene dos alternativas: abandonar esa visión abolicionista y castigar a los criminales; o correrse del camino y dejarnos resolver el problema a nosotros”, señaló el Presidente, que dijo que “con Kicillof no tenemos nada que conversar”.

“Terminaremos con la puerta giratoria en la Argentina. Necesitamos aprobar la ley de baja de la edad de imputabilidad, para que quienes son lo suficientemente conscientes para cometer crímenes de adulto, paguen las consecuencias de sus actos como adultos. Necesitamos también agravar todas las penas del código penal, algo que tiene que ocurrir en carácter urgente”, reclamó el Presidente, que hizo mención al caso de Kim Gómez.

“En materia de seguridad nacional, bajo el liderazgo de la doctora Bullrich, durante 2024 vimos el índice de homicidios más bajo de los últimos 25 años, habiéndolo bajado 11 puntos en comparación a 2023. Es decir que tuvimos el índice de homicidios más bajo de Sudamérica. El que las hace, las paga”, dijo Milei, mirando a Bullrich.

Y agregó: “También aprobamos los proyectos de Reiterancia y Reincidencia, junto a la ley Antimafias, para fortalecer un principio universal que durante tanto tiempo estuvo olvidado en estas tierras: el que las hace, las paga”.

Narcotráfico, terrorismo y reforma migratoria

“Estamos trabajando en una ley de seguridad nacional que le provea herramientas al estado argentino, a nuestro servicio de inteligencia, y a nuestras fuerzas, para perseguir a quienes quieran atentar contra la vida de los argentinos”, dijo Milei.

“Si queremos ser un país serio, también debemos llevar a cabo una profunda reforma migratoria. Nuestra nación ha sido generosa con los inmigrantes, pero otra cosa distinta es ser tomados de tontos por nuestros vecinos, o ser un centro de beneficencia pagado por el bolsillo de los argentinos”, señaló.

La Argentina está “a la vanguardia del mundo”

“En política exterior, pasamos de ser un hazmerreír a nivel global, aliado de los países con peor performance del concierto de las naciones, como Cuba y Venezuela, a ser un protagonista inesperado. Los ojos del mundo se posan sobre la argentina después de mucho tiempo, y en algunos casos incluso toman nota del trabajo que hemos hecho para aplicarlo en sus propios países, como es el caso de Elon Musk al frente de la cartera de desregulación en los Estados Unidos”, dijo Milei.

Contra la prensa

Milei volvió a atacar a la prensa cuando dijo que “eliminó la pauta oficial”. Y dijo que su gestión no necesita del periodismo “por sus logros”. Y añadió: “Eliminamos la publicidad oficial, instrumento del que se valía la casta para difundir sus mentiras en los medios. Fuimos los únicos en eliminar la pauta oficial. Nosotros no necesitamos sobornar a los medios, tenemos logros, no necesitamos periodistas mentirosos”.

Contra la obra pública

“Es falso que la obra pública genere trabajo. El empleo que se genera, se destruye en otras áreas. A las obras hay que financiarlas. La obra pública genera impuestos”, dijo Milei.

Baja de la pobreza y ajuste en el Estado

“La pobreza bajó del 56% al 33% de acuerdo al último dato trimestral. Esta caída se vio impulsada por la baja de la inflación, el aumento sostenido de los salarios reales y las jubilaciones, y el aumento de la AUH en términos reales y del Plan Alimentar”, dijo el Presidente. Y añadió: “Acabamos con el curro de la política”. (DIB)