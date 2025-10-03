Milei decidió respaldar a Espert y arriesga fuerte en la elección de provincia

Javier Milei decidió respaldar políticamente a José Luis Espert pese a que reconoció que el narco Fred Machado le pagó 200 mil dólares y arriesga fuerte en la elección de la provincia de Buenos Aires donde el economista es el primer candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza.

«El PROFE @jlespert desmontando la inmunda y burda operación montada por el kirchnerismo. Los kirchneristas están tapados de causas de corrupción y como todo ladrón creen a otros de su misma condición. Fin.», escribió el presidente en su cuenta de X

Milei tardó apenas seis minutos -menos de lo que dura el video de Espert- en compartir la publicación del diputado, lo que evidencia una movida coordinada entre ambos. Luego, retuiteó algunos tuits de los trolls libertarios que respaldaron al calvo economista.

Se confirmó la transferencia de 200 mil dólares a Espert, que ahora dice que fue un pago de una minera «vinculada a Machado»

La publicación de Milei revela que está decidido a respaldar a Espert y no pedirle que se baje de su candidatura, pese a las presiones de su círculo más cercano. Sólo por poner tres ejemplos, el jueves le habían pedido explicaciones Guillermo Francos, Patricia Bullrich y Cristian Ritondo.

El presidente se arriesga de ese modo a una elección que ya era muy compleja por el antecedente de la derrota en las legislativas provinciales, pero ahora lo será más. Los veinte días que quedan de campaña tendrán el foco únicamente puesto en este escándalo y las flojas explicaciones de Espert. Un resultado adverso dejará a Milei como el principal responsable.

El PROFE @jlespert desmontando la inmunda y burda operación montada por el kirchnerismo.

Los kirchneristas están tapados de causas de corrupción y como todo ladrón creen a otros de su misma condición.

Fin. https://t.co/48RvwVoTVT— Javier Milei (@JMilei) October 3, 2025

La confirmación del pago de 200 mil dólares de parte de Machado fue demoledora para la estrategia de Milei, que en una entrevista televisiva dijo que eran «chimentos de peluquería», y de Espert, que primero negó todo y dijo que era una operación «kuka» como le hicieron en 2005 a Enrique Olivera.

Luego dijo que únicamente lo vio una vez a Machado cuando le prestó su avión para ir a Viedma, pero ahora se sabe que lo usó 35 veces y al menos 5 veces compartió vuelo con Fred. Pero lo peor es que apenas 24 horas antes de admitir el pago -en un video grabado sin preguntas-, se negó diez veces a reconocer la transferencia. En el medio, su exvocera reconoció que Machado era una figura clave de su campaña y hasta digitaba candidatos.