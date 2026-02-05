Milei creó una Oficina para desmentir fakes y «operaciones» y puso al frente a un tuitero ultralibertario

La Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política. Porque solo “informar” no alcanza si la desinformación avanza sin… — Oficina de Respuesta Oficial (@RespOficial_Arg) February 5, 2026

Un responsable polémico

Fuentes del Ejecutivo confirmaron a DIB que quien estará a cargo es Carreira, quien trabajará bajo la órbita de Manuel Adorni, actual jefe de Gabinete y exvocero de Milei. Conocido por su altísimo perfil en X, donde opera con la identidad Juan Doe (@jdoedoe10110), Carreira forma parte del ecosistema de ultras libertarios que orbitan cerca de Caputo, que también integran Daniel “Gordo Dan” Parisini y Agustín Romo, que además comanda el bloque de diputados bonaerenses de LLA.

Para asumir en un cargo para el que dice hacerse “preparado toda la vida”, Carreira, de profesión ingeniero industrial y con pasado en Techint volverá a romper una vieja promesa de la época en que militaba en la oposición al kirchnerismo de aceptar “nunca” trabajar para el Estado. Lo hizo cuando aceptó el cargo de Director de Comunicación Digital y volvió a hacerlo ahora.

El nuevo funcionario, que sí había admitido una vinculación con la campaña que llevó a Milei a la presidencia, tuvo una estrecha relación con La Derecha Diario, medio que con fundó junto a Fernando Cerimedo, un estratega digital visiblemente cercano al gobierno hasta que comenzó a ser investigado en Brasil por ser parte de la trama de un intento de golpe de Estado. La Derecha Diario -ahora propiedad del empresario y periodista español Javier Negre, condenado en su país por publicar información falsa sobre un caso de abuso y frecuentemente señalado como difusor de desinformación- es frecuentemente citado por Carreira.

Carreira mantiene habitualmente cruces con periodistas. De hecho, fue uno de los difusores de la campaña «No odiamos Lo Suficiente a los Periodistas (NOSLP) que en su momento encabezó el propio Milei, también calcada de Trump y su polémico asesor Steve Bannon. Hace unos días, por otra parte, Milei había avalado un mensaje en el que se pedía «cerrar Clarín», luego de que ese diario difundiera un contrato vinculado con el caso Libra.