Milei con promesas violeta en tono de campaña con acompañamiento militante

El presidente Javier Milei encabezó una nueva parada de su denominado «Tour de la Gratitud». Ante una concentración en la intersección de las calles Güemes y Avellaneda, el mandatario aprovechó el contacto directo con la ciudadanía para ratificar el rumbo económico y realizar importantes anuncios legislativos de cara a las sesiones extraordinarias.

Según informó La Libertad Avanza, el encuentro tuvo como eje agradecer el respaldo electoral, especialmente en la Quinta Sección Electoral. «Quiero darles las gracias porque allá en septiembre, cuando tuvimos el traspié, en esta sección ganamos, y fue base de la reconstrucción en la provincia de Buenos Aires», destacó Milei ante los presentes.

Mano dura y alivio fiscal

El Jefe de Estado utilizó la vidriera de la temporada de verano para anticipar la agenda que el Ejecutivo enviará al Congreso en el corto plazo. En materia de seguridad, confirmó la presentación del proyecto para la baja de la edad de imputabilidad.

«Delito de adulto, pena de adulto», sentenció Milei, y agregó que se buscará incrementar «todas las penas del Código Penal para que efectivamente el que las hace las pague». En el plano económico, anunció una Reforma Tributaria con el objetivo de que «cada día baje la presión fiscal y seamos más libres».

«Déficit cero» y Ley de Glaciares

Durante su discurso, el Presidente repasó los hitos de su gestión, remarcando la aprobación del Presupuesto con equilibrio financiero. «El déficit cero es política de Estado, se acabaron las crisis por culpa de los políticos chorros», disparó.

Asimismo, celebró la sanción de la Ley de Inocencia Fiscal y destacó que el oficialismo ya consiguió dictamen para avanzar con la Ley de Glaciares y la Modernización Laboral. «Dentro de poco vamos a tener leyes de países razonables», aseguró.

Para cerrar, Milei lanzó una promesa ambiciosa sobre los tiempos de su gestión: «Todas las promesas que hicimos en campaña van a estar cumplidas antes de mitad de año. No solo cumplimos con las de 2023, sino que también estamos cumpliendo con las de la campaña del 2025».