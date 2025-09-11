Milei con Montenegro de anfitrión en acto de campaña en Mar del Plata

Se conoció ayer que Mar del Plata será uno de los puntos que visitará Javier Milei ya en modo campaña para el 26 de octubre. Nuestra ciudad cabecera de la Quinta Sección Sección salvó la ropa de la mano de Guillermo Montenegro que seguramente lo acompañará en la oportunidad. Así como flamante integrante del team violeta el intendente de la ciudad oficiará las veces de anfitrión del presidente de la Nación.

Se desconoce si brindarán una conferencia de prensa durante esa visita, que permitiría conocer detalles del armado oficialista con tantas novedades, que van surgiendo a través de medios con acceso directo a los protagonistas y no mediante filtraciones en medio de una ola de rumores y versiones, que toman viso de operaciones políticas que contaminan la llegada a la población con especies no veraces, que están en esta horas tan difíciles que vive el país.

El presidente Javier Milei receptó el mensaje de las urnas del pasado domingo y acciona en consecuencia para evitar “repetir los mismos errores” en el camino a las elecciones nacionales del 26 de octubre. Para eso, se transformará en el protagonista de la campaña en búsqueda de la “épica» perdida.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, el mandatario tiene la intención de bajar al territorio para recorrer las principales provincias que podrían torcer la elección en favor de La Libertad Avanza (LLA), con el objetivo de recuperar el perfil que lo llevó a la presidencia en 2023.

“El Presidente quiere estar en el cara a cara. Su idea es liderar en primera persona”, sintetizó ante la agencia Noticias Argentinas una importante voz con acceso al despacho presidencial.

Lo cierto es que luego de la abultada derrota que ubicó a Fuerza Patria, con más de 13 puntos de ventaja, como la fuerza ganadora de la elección por la composición de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, el mandatario tomó nota, instrumentó algunas modificaciones y decidió involucrarse de lleno en la pelea por revertir el resultado.

Con la estrategia sometida a reseteo, el libertario se mostrará estratégicamente en provincias como Córdoba, Santa Fe y Corrientes, y en ciudades de peso como Mar del Plata y Bahía Blanca, con la idea de dar reafirmar en primera persona el rumbo económico y político de la administración.

“Tenemos que recuperar la épica del 2023 y hay explicar en primera persona que vamos por el camino correcto”, subrayó un funcionario a la agencia Noticias Argentinas al tiempo que planteó la idea de retomar el contacto mano a mano con la sociedad con la intención de reconstruir los cimientos de su condición de outsider.

Post derrota bonaerense, y con solo seis semanas de gracia, el Gobierno Nacional se encamina a aplicar varias modificaciones para volver a enamorar al electorado. Es bajo esa lógica que el mandatario se distanciará del ícono que lo caracteriza, la siempre polémica motosierra que sintetizó su programa económico.

Desde el domingo, Milei se muestra sumamente activo. En lo que va de la semana encabezó tres reuniones de Gabinete, dos de ellas el lunes, un encuentro de la mesa chica y recibió en su despacho al flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, junto al titular del Palacio de Hacienda, Luis “Toto” Caputo, y al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para anunciar la conformación de la mesa federal que buscará recuperar el vínculo con las provincias.

No es casual que las últimas fotografías la motosierra dorada que adornaba su mesa en el despacho que tiene en el primer piso de Casa Rosada no estuviese presente. Si bien la herramienta aún permanece en su oficina, su equipo de comunicación decidió apartarla de los retratos.

En cada paso, el Presidente intenta reflejar la “profunda autocrítica” que anticipó el domingo en el bunker violeta, y trabaja en la necesidad de mejorar la manera de explicar “la recompensa por el sacrificio” en lo que definieron como «este proceso de cambio”, tal y como detallaron desde el espacio en un breve comunicado publicado en redes sociales.

