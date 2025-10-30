Milei se reunió con 20 gobernadores: Sólo una foto para cumplir; Gusto a poco

Javier Milei se reunió con los 20 gobernadores y con el Gabinete en Casa Rosada. Entre los temas que se debatieron estuvieron el apoyo a la reforma laboral, la reforma tributaria, el Presupuesto 2026 y el Código Penal.

Pese a que hubo una foto conjunta al terminar el encuentro, no hubo un comunicado de todos los jefes provinciales.

Pasadas las 19.30 el vocero presidencial Manuel Adorni dio una conferencia de prensa para detallar el encuentro. “Agradecemos a los gobernantes que comprenden los objetivos que la Argentina necesita”, comenzó diciendo.

“Es la voluntad del Presidente trabajar con todos, independientemente de las diferencias partidarias. Deben cumplirse algunas premisas como potenciar el ahorro, aumentar la inversión y proteger la propiedad privada”, sumó Adorni.

Luego ahondó en las pretenciones del Gobierno con respecto al presupuesto del año que viene. “La ley de Presupuesto 2026 garantiza el equilibrio fiscal, sin equilibrio fiscal y sin un Estado eficiente la iniciativa privada se asfixia. Para que haya trabajo y buenos salarios en la Argentina tiene que haber inversión. El primer desafío del nuevo Congreso será aprobar la modernización laboral, la reforma tributaria y el Código Penal”.

En detalle, el funcionario de Milei aseguró que la reforma tributaria busca “eliminar un sinfín de impuestos, bajar alícuotas, aumentar la formalización y devolverle al sector privado millones de dólares”. Con respecto a la reforma laboral, agregó: “Hay que integrar a los que están en la informalidad, terminar con la industria del juicio y fomentar el crecimiento de los salarios con productividad”. Milei se reunió en la Casa Rosada con los gobernadores para buscar acuerdos políticos.

La reunión de los gobernadores

Los primeros gobernadores en llegar al encuentro de la tarde del jueves en Casa Rosada fueron los patagónicos: Ignacio Torres, de Chubut, y Claudio Vidal, de Santa Cruz. Ambos fueron recibidos por Guillermo Francos, el jefe de Gabinete, para tener una reunión previa por temas propios de sus provincias.

El resto de los mandatarios se presentaron en la sede de Gobierno después de las 17, horario estipulado para la reunión principal.

El Presidente decidió que en el encuentro estuviera todo el Gabinete, no solo los ministros que se encargan de articular el diálogo y los acuerdos con las provincias.

Es por eso que además de Francos, de Lisandro Catalán (ministro del Interior) y Luis Caputo (ministro de Economía) también estuvieron Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; Manuel Adorni, vocero presidencial; Patricia Bullrich, titular de Seguridad; Luis Petri, de Defensa; Federico Sturzenegger, de Desregulación y Transformación del Estado; Mariano Cúneo Libarona, Justicia; Sandra Pettovello, Capital Humano y Mario Lugones, ministro de Salud.

Los gobernadores que no fueron: “No tiene sentido reunirse con quienes recitan el catecismo marxista”

La Casa Rosada buscó una foto donde solo quedaron afuera Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego). En el oficialismo no los invitaron porque sostienen que no pueden iniciar el debate y consenso con ellos.

“Los cuatro gobernadores que no estuvieron con Milei no firmaron el Pacto de Mayo. Es decir, no respetan la propiedad privada, no creen en el equilibrio fiscal, no quieren abrir el comercio, ni hacer reformas. No tiene sentido reunirse con quienes recitan el catecismo marxista”, expresó Javier Lanari, el subsecretario de Prensa y futuro Secretario de Medios en X, tras el encuentro oficial.