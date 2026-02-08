Milei canceló su gira a Estados Unidos y reprogramó su agenda internacional

El presidente Javier Milei suspendió el viaje a Estados Unidos que tenía previsto iniciar este lunes y reorganizó su agenda internacional para las próximas semanas.

La decisión fue confirmada este domingo por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien explicó que el mandatario optó por permanecer en Buenos Aires y concentrarse en la agenda local, tras haber recibido una invitación formal de Donald Trump para participar en la reunión inaugural del denominado “Board of Peace” o Junta de la Paz, que sesionará el 19 de febrero en Washington.

Según detalló Adorni, la cercanía entre la gira prevista y el encuentro convocado por el expresidente estadounidense llevó a Milei a cancelar su participación presencial en las actividades de esta semana en territorio norteamericano.

En su lugar, el Gobierno resolvió que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, encabece la representación argentina, mientras que el Presidente intervendrá de manera remota en algunos compromisos.

“En virtud de la cercanía con el viaje que estaba previsto para el día de mañana hacia Estados Unidos, donde participaría de diferentes actividades, el Presidente ha decidido suspender su participación presencial y abocarse a su agenda local”, señaló Adorni en conferencia de prensa. Además, aclaró que el itinerario definitivo del próximo viaje aún no fue confirmado y se encuentra en proceso de coordinación.

Tal como se había anticipado, Trump invitó a Milei a abrir las sesiones de la Junta de la Paz, un organismo que buscará impulsar la reconstrucción de Gaza tras el conflicto en Medio Oriente.

Además del presidente argentino, el líder republicano extendió invitaciones a otros 26 jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos el emir de Qatar, el presidente de Paraguay y el primer ministro de Turquía. La iniciativa, sin embargo, fue rechazada por potencias europeas como Alemania, Francia y el Reino Unido, que cuestionaron el alcance geopolítico del nuevo foro y su superposición con las atribuciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

Israel, en tanto, aceptó integrar el board. El primer ministro Benjamín Netanyahu, que mantiene una relación política cercana con Milei, tiene previsto reunirse con Trump el 18 de febrero en la Casa Blanca para abordar un eventual acuerdo con Irán.

En ese contexto, fuentes diplomáticas no descartaron un encuentro bilateral entre el mandatario argentino y el jefe de gobierno israelí si coinciden en Washington.

La invitación a Milei para inaugurar la Junta de la Paz fue leída en la Casa Rosada como una nueva señal del fortalecimiento del vínculo estratégico entre la Argentina y Estados Unidos.

Hace menos de una semana, el canciller Pablo Quirno firmó un tratado bilateral sobre minerales críticos y un acuerdo comercial con la administración republicana, gestos que consolidaron el alineamiento político y económico entre ambos países.

El viaje cancelado iba a comenzar este lunes 9 de febrero y contemplaba una estadía breve en Estados Unidos. Sturzenegger reemplazará a Milei en la Gala de Prosperidad Hispana, que se realizará el martes 10 en Mar-a-Lago, la residencia de Trump en Florida.

Además, estaba previsto que el Presidente disertara en el Council of the Americas, uno de los foros económicos más influyentes del país, compromiso que ahora podría asumir el ministro.

De todos modos, el Gobierno confirmó que además del viaje de Milei de mediados de febrero, el líder libertario volverá a Estados Unidos en marzo, luego de la apertura del período de sesiones ordinarias del Congreso.

El Presidente participará de la Argentina Week, que se desarrollará del 9 al 11 de ese mes en Manhattan y será, según el embajador argentino en Washington, Alec Oxenford, “el mayor evento de presentación de la Argentina ante el mundo inversor”.

La delegación que lo acompañará aún se encuentra en definición, aunque se prevé la presencia de Karina Milei, Manuel Adorni y el canciller Quirno.