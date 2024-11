Milei busca avanzar con el Pro en su propio proyecto de “Ficha Limpia”

…

Luego de la falta de quorum en la Cámara de Diputados que llevó a que no pudiera discutirse la ley de “Ficha Limpia”, el presidente Javier Milei buscará avanzar en ese sentido con su propio proyecto. Así lo confirmó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien reveló que el mandatario se comunicó con Silvia Lospennato, ideóloga del proyecto inicial, para asegurarle que él va a mandar otro al Congreso en un sentido similar. Según Francos, la intención de la Casa Rosada es que no se tome esta iniciativa como algo dirigido “exclusivamente” contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, debido a que si hubiera avanzado la iniciativa del Pro, la exmandataria no podría postularse más a ningún cargo por tener una condena confirmada por la Cámara de Casación en la causa Vialidad.

“El Presidente intercambió mensajes con la diputada Lospennato y le dijo que está de acuerdo con ficha limpia, con un proyecto que se acuerde y sirva para todos los casos, y que no se tome exclusivamente como algo contra la expresidenta, que no pueda estimarse o tomarse como una proscripción de alguien en particular. No será una ‘ficha limpia contra Cristina Kirchner’, es una norma para todos”, precisó Francos este viernes en Radio Mitre.

Indicó, además, que el propio Presidente le contó sobre la conversación con Lospennato por la noche. “Me dijo que se había comunicado con la diputada para decirle que él mismo iba a participar y promover la elaboración de este proyecto de ficha limpia para llevarlo adelante”, anunció el jefe de Gabinete.

Sobre el nuevo diseño que le dará el Gobierno a Ficha Limpia, Francos habló de un proyecto “claro y acordado”, con “todas las garantías” de que no se personalice. “Si no, después se generan debates que no tienen ningún sentido. Esto el Presidente me lo dijo expresamente: ‘Cómo pueden pensar que yo quiero polarizar la elección con Cristina Kirchner, no tiene nada que ver con mi intención, no estoy pensando en polarizar, creo que Cristina Kirchner es el pasado, no creo que el pueblo argentino tenga la intención de volver a subirla a un escenario’”, contó.

Así, Francos negó los rumores de un supuesto “pacto” de La Libertad Avanza con el peronismo para no tratar la iniciativa. El funcionario descartó cualquier conversación con el kirchnerismo para frustrar el avance del proyecto de Pro pero, a diferencia de las excusas que pusieron los ausentes en el recinto, dio motivos concretos por los que el oficialismo no estaba de acuerdo con esta versión. Además, remarcó que todos los bloques tuvieron faltazos.

“No es ser cómplices de los corruptos, será en todo caso que varios de los diputados del bloque no coincidieron con la norma en los términos en que estaba planteada. No estaba de acuerdo el bloque con la forma en que se presentó el proyecto, entendían que no había mayorías para su aprobación. Hay cuestiones de procedimiento legislativo. Si no hay aprobación y el proyecto se cae definitivamente, no se puede tratar el año próximo con esa redacción y hay que empezar otra vez todo el trámite. Hay cuestiones legislativas en las que cada diputado estima qué es lo que más conviene hacer. No hay que ver en esto una negociación particular, no la hubo”, indicó el jefe de Gabinete de ministros. (DIB) MM

Comparte esto: Facebook

X