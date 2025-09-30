Milei autorizó por decreto el ingreso de las Fuerzas Armadas de EE.UU. en Mar del Plata

Beneficios

De acuerdo con el DNU, “en el ejercicio Tridente, los intercambios de adiestramiento y los entrenamientos combinados ofrecen beneficios tangibles en el fortalecimiento de las capacidades nacionales, la consolidación de alianzas internacionales, la optimización de recursos y la mejora en la interoperabilidad y la integración doctrinal”.

De esa forma, “la participación de la República Argentina en el ejercicio señala su compromiso con la estabilidad regional y la seguridad internacional, mejorando su reputación como socio, y ayudará a estandarizar los procedimientos operativos, facilitando la participación de las fuerzas argentinas en futuras operaciones multinacionales”.

Y se argumenta que, por el contrario, “la no participación en el mencionado Ejercicio afectaría significativamente el adiestramiento naval en operaciones combinadas con la Armada de los Estados Unidos de América”.

El decreto se dictó en un contexto de urgencia debido a que el Congreso no trató aún el proyecto de ley que regula la entrada y salida de tropas extranjeras. La medida ya fue girada a la Comisión Bicameral Permanente del Parlamento, que deberá pronunciarse sobre su validez.

La autorización vía DNU, en tanto, se da en medio de las negociaciones con EE.UU. para un salvataje financiero, nacidas luego de una reunión de Milei con su par estadounidense Donald Trump. El crédito stand-by, según anunció en su momento el secretario del Tesoro de ese país, Scott Bessent, es de un monto de US$ 20.000 millones.

Estas negociaciones recibieron críticas de la oposición, que exigen que el Gobierno explique sus “condiciones”, ya que “no se trata de un acuerdo con el FMI ni con un organismo multilateral de crédito, sino con un país extranjero: la soberanía está en juego y la transparencia es una obligación”.

Así, en diálogo con TN, el diputado de Unión por la Patria Eduardo Valdés señaló: «Estamos muy preocupados porque estos acuerdos, entre gallos y medianoche, no sabemos de qué se tratan y creemos que es obligación del Poder Ejecutivo, a la luz del día, mostrar qué es lo que se está acordando».

En paralelo, el decreto también autorizó la salida de tropas argentinas a Chile para el ejercicio “Solidaridad”. Éste tendrá lugar en Puerto Varas entre el 6 y el 10 de octubre, en el marco del acuerdo bilateral de cooperación en catástrofes firmado en 1997. Busca reforzar la integración y la acción en conjunto ante emergencias y fenómenos naturales.