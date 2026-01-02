Milei armará un bloque regional de centroderecha para «abrazar las ideas de la libertad»

El Presidente detalló que la propuesta de ese bloque es «abrazar las ideas de la libertad y plantarnos frente al cáncer del socialismo en sus distintas versiones: del siglo XXI o el woke, ni hablar de las versiones más extremas»,

“Parece que la región despertó de la pesadilla”

En este contexto, Milei dijo que «pareciera que la región ha despertado de la pesadilla del socialismo del siglo XXI. La gente está descubriendo que efectivamente es una farsa, que toda la pátina buenista no es ni más ni menos que un relato sensiblero mentiroso, engañoso, para que un conjunto de forajidos tome el poder y empobrezcan a la población. Si en todos los países donde se aplica es un fracaso”.

La idea de Milei es conformar ese grupo regional de derecha con los presidentes electos de Chile, José Antonio Kast, y de Honduras, Nasry Asfura; además, los jefes de Estado de Paraguay, Santiago Pena, de Bolivia, Rodrigo Paz, de El Salvador, Nayid Bukele, de Perú, José Jeri, de Ecuador, Daniel Noboa, de Panamá, José Mulino, y de Republica Dominicana, Luis Abinader.