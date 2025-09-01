Miguel Silva Macías celebra una década del ciclo de “Conciertos líricos”

El próximo sábado 20 a las 21:00, el tenor Miguel Silva Macías ofrecerá un recital especial en la Sala Piazzolla (Boulevard Marítimo 2280) para conmemorar los 10 años del ciclo de “Conciertos líricos”, del cual es director artístico.

Acompañado al piano por el maestro Jonas Ickert, Silva Macías interpretará una selección de canciones de cámara, arias y fragmentos de óperas. La velada contará con la participación especial del coro de la compañía de canto Sempre Avanti.

Reconocido como “Embajador Cultural y Turístico” de Mar del Plata y galardonado con el Premio Estrella de Mar 2024 en la categoría Música Clásica, Silva Macías regresa a su ciudad natal tras una destacada agenda internacional.

En mayo, el tenor se presentó en Europa, actuando en la Cité Internationale Universitaire de Paris para la Casa Argentina en París, en la Embajada Argentina en Irlanda junto a la pianista italiana Annalisa Monticelli, y como solista con el Skerries Community Choir en Skerries, Irlanda.

En noviembre, Silva Macías continuará su proyección internacional con un recital de cámara en el Consulado General Argentino de Nueva York, consolidando su presencia en los escenarios mundiales.