Miguel Borja reveló detalles sobre su cruce con Esequiel Barco por el penal en Tucumán

Quedó en el pasado y actualmente reina la armonía interna, pero uno de los episodios polémicos que atravesó River fue en aquel empate sin goles con Atlético Tucumán de visitante, por la quinta fecha de la Copa de la Liga en la Zona A, en la que el colombiano Miguel Borja y Esequiel Barco protagonizaron una pelea por dos penales que terminó malogrando -ambos- el ex-Independiente y el Colibrí la recordó y reveló qué le dijo Facundo Colidio tras meterse y tirarle lejos la pelota a él.

Para repasar aquella acción del 14 de febrero que quedó vieja en el tiempo, todo comenzó cuando -una vez pitado el penal- Borja quiso ir a buscar una pelota detrás del arco, pero Barco ya lo había primereado. El colombiano fue hacia el otro lado, desde donde provenía Colidio con un balón en su poder. Cuando Miguel se lo pidió, lo que se vio en las cámara fue que Facundo visualizó que Esequiel le hacía señas para que la saque de la cancha. Y eso hizo, a pesar de tener a Borja a un metro con el brazo estirado. En tanto, el público interpretó que el ex-Tigre tomó partido en la discusión a favor del ex-Independiente.

Sin embargo, eso no terminó ahí. Luego, el goleador de River la fue a buscar a la pelota que arrojó Facundo Colidio y se acercó al punto del penal, donde ya estaba Esequiel Barco mentalizándose para patear. Ahí, Colidio se volvió a meter en la pelea con unas palabras para Borja, quien terminó por rendirse. Su calentura era visible a tal punto que pateó la pelota lejos mientras sus compañeros lo intentaban calmar.

En un diálogo con ESPN Colombia, el Colibrí recordó la pelea: “Son momentos de los partidos, es normal que uno tenga ese deseo de aportarle el equipo como lo venía haciendo Barco, que venía asistiendo todos los partidos, jugando bien los 90 minutos y solo le faltaba el gol. Yo de pronto tenía muchas ganas de cobrar el penal, él tomó la pelota y en ningún momento lo miré a él. Cuando fui a buscar la otra pelota, Colidio la tira hacia atrás y me pareció extraño ese momento“.

“Yo fui corriendo a buscar la pelota para llegar primero que Barco al penal, porque si lo hacía no me quitaba de ahí, pero llegó primero él. Al día siguiente me le acerqué a Colidio y le pregunté por qué lo hizo y me dijo que en ningún momento me vio a mí, que solo vio a Barco y cuando lo miró, tiró la pelota. Todos lo estaban matando y nunca me vio, estaba nublado. Son cosas que pasan en el partido y yo le creo a él porque nunca he tenido un problema con mis compañeros“, agregó después Borja sobre las explicaciones que le dio Colidio ante el hecho.

