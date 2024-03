Miguel Borja, de la historia detrás de su ritual en River al mensaje para Lionel Messi

Miguel Borja es el jugador sensación en River por la enorme racha goleadora que atraviesa (lleva 10 en ocho partidos) y en cada festejo el delantero colombiano realiza su ritual, el mismo que hace antes de cada encuentro, de agradecimiento con Dios. En un diálogo con su pastor Alejandro Gómez, el Colibrí contó la historia de por qué se arrodilla y aprovechó para dejarle un mensaje de agradecimiento a Lionel Messi.

En una charla cristiana con el pastor Gómez, Borja recordó el momento de su debut en el Millonario, cuando antes de ingresar al terreno de juego se arrodilló para orarle a Dios, sin escuchar las indicaciones de Marcelo Gallardo, y explicó el motivo: “Aprendí algo de un pastor en Colombia que cuando un hombre trabaja, bueno, trabaja, pero cuando un hombre ora el que trabaja es Dios. Y yo antes de entrar al campo oro para que luego Dios se encargue de trabajar”.

Y agregó: “Aprendí de que el que se humilla será exaltado y todo aquel que se exalta será humillado, porque muchos que se han creído que no hay un Dios todo poderoso o que blasfeman en contra del señor y hay pruebas. Mucha gente no cree en Dios porque no lo tocan, pero sí hay pruebas de que tú cuando blasfemas con el señor te sucede algo como quitarte la vida o dejarte sin caminar. Son cosas que tú no puedes hacer. Cuando te humillas delante del señor, Dios se encarga del resto“.

El mensaje de agradecimiento por parte de Borja hacia Messi

“Yo creo que Messi lo que hizo en el último tiempo ha sido especial, sobre todo en las notas cuando dice que el talento que él tiene se lo ha dado Dios, y no es algo que todos hacen porque creen que la persona se ha hecho gracias al trabajo solamente y no. Él lo que ha hecho lo hace más grande. Yo como cristiano me alegro porque mis niños lo ven a él y lo toman como ejemplo, no solo al papá con el que viven. Saber que Messi dice que el talento se lo ha dado Dios marca y deja esa semilla en los niños de que sí hay un Dios. Me pone muy feliz porque creo que es el camino“, manifestó el Colibrí sobre Leo, en un diálogo con el canal de YouTube del pastor Alejandro Gómez.

