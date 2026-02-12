Miguel Angel Klug regresa al Teatro Auditorium con “Coppélia, la chica de los ojos de esmalte”

Miguel Angel Klug, primer bailarín del Teatro Argentino de La Plata, se presentará junto a Paloma Fruttero el próximo domingo 22 a las 21:30 en el Teatro Auditorium (avenida Patricio Peralta Ramos 2280), con la obra “Coppélia, la chica de los ojos de esmalte”, una adaptación de Magenia Múgica.

El público podrá disfrutar de un ballet en un acto y tres escenas que narra la historia de Swanilda, interpretada por Fruttero, una joven aldeana, su enamorado Franz, encarnado por Klug, y sus amigas.

La trama se centra en los celos de Swanilda hacia Franz, quien presta demasiada atención a una misteriosa joven que aparece en el balcón de la casa del doctor Coppelius, el viejo inventor del pueblo. Intrigada, Swanilda decide junto a sus amigas ingresar a la casa para descubrir quién es realmente esa chica.

La propuesta combina técnica, interpretación y musicalidad, ofreciendo al público la posibilidad de apreciar un ballet completo, accesible y atractivo para todas las edades.

La reposición está a cargo de Florencia González y Magenia Múgica, con asistencia de ensayos de Laura Albanese. La escenografía e iluminación pertenecen a Sandra Othar y la dirección general es de Magenia Múgica.