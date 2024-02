Miguel Ángel Borja, inédito: por qué rechazó ir a Boca en 2021 y su “5 ideal” de compañeros de River

El colombiano Miguel Ángel Borja viene de jugar 24 minutos en el empate 1-1 con Boca, luego de que haya estado en duda para el Superclásico por el leve desgarro que arrastraba, y se prepara para estar en condiciones de cara al sábado, cuando visite a Talleres de Córdoba desde las 21.30 en el estadio Mario Alberto Kempes. Mientras tanto, el Colibrí se juntó con su peluquero y dio revelaciones: el motivo por el que rechazó ir al Xeneize y su equipo de 5 ideal del Millonario .

Pocos recuerdan que en 2021, el entonces entrenador xeneize Miguel Ángel Russo lo quiso fichar a Borja tras seguir su desempeño en la Copa América 2021 e incluso reconoció, en una conferencia de prensa, negociaciones por el entonces atacante de Junior de Barranquilla pero que pertenecía a Palmeiras de Brasil: “No hablo con los jugadores hasta que esté terminada su revisión y el contrato firmado. Esa es la norma que tengo, la tuve siempre (…) Normalmente no hablo con los futbolistas hasta que me dice que está todo. Combinamos de quién es el jugador que Boca va a buscar, estoy al tanto de todo y después cómo siguen las negociaciones, no tengo apuro, sé que son difíciles y nada más hablo con los futbolistas cuando esté todo terminado”.

En un diálogo con Yaca, reconocido barbero de futbolistas, el atacante de 31 años se refirió al respecto de esa chance que tuvo de ir al club de La Ribera y explicó por qué decirle que “no” a Juan Román Riquelme, vicepresidente de aquel momento que lo llamó: “Son momentos en los que uno toma decisiones y la decisión familiar fue permanecer en Junior”.

Borja reveló por qué rechazó ir a Boca en 2021

Además, Miguel Borja reconoció que en el futuro le gustaría ser director técnico y se metió en el rol al armar su “5 ideal” de compañeros de River: “El arquero Franco Armani y el chileno Díaz, ellos para que me defiendan. Después con Nacho (Fernández) para que me genere y Herrera para que me tire buenos centros“. Y concluyó: “¿El quinto? Yo como técnico puedo jugar también, ja”.

En primera instancia, Sergio Romero aclaró qué fue lo que le dijo Miguel Ángel Borja, quien lo cruzó sobre el final del partido: “Que somos Boca, que juguemos al fútbol, que no hagamos tiempo. Pero yo creo que después estuvo bien porque me pidió disculpas por si me había ofendido la situación”.

Y reveló qué fue lo que le contestó y aportó su mirada del juego: “Yo le dije que no pasa nada, que es folclore del fútbol y está todo bien, pero si nos ponemos a mirar hasta que empatamos los que hacían tiempo eran ellos. Tardaban un montón en sacar, se tiraban al piso cuando venía un cambio, por más que tenga una lesión en el isquio o esté acalambrado, nosotros no hicimos tiempo”.

