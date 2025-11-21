Portada, Deportes

Mignini no sabe si será el DT en 2026 y postergaron el partido de la sexta por falta de Policías

por Jorge Jaskilioff

La Liga Marplatense de fútbol informó esta tarde que el partido de sexta division programado para mañana sábado, entre Kimberley – Alvarado quedó postergado para el martes por falta de personal policialw segun el club verdiblanco recibió como información desde la Liga.

Por otra parte el DT Matiano Mignini dijo a La Voz del Estadio radio por la 90.5 Èter y pore el canal de YouTube @golesdemedianoche que  hay días Que me

levanto sin ganas de seguir y otros con entisoasmo. Hay Que ver que quiere hacer el club . Si pretended aye yo saga o mo . Hoy es un 50 y 50. Ni yo sè si quiero continuar . Es la NO noticia .. jajaja”

Aqui el audio oroginal.

 

