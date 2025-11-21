Mignini no sabe si será el DT en 2026 y postergaron el partido de la sexta por falta de Policías

La Liga Marplatense de fútbol informó esta tarde que el partido de sexta division programado para mañana sábado, entre Kimberley – Alvarado quedó postergado para el martes por falta de personal policialw segun el club verdiblanco recibió como información desde la Liga.

Por otra parte el DT Matiano Mignini dijo a La Voz del Estadio radio por la 90.5 Èter y pore el canal de YouTube @golesdemedianoche que hay días Que me

levanto sin ganas de seguir y otros con entisoasmo. Hay Que ver que quiere hacer el club . Si pretended aye yo saga o mo . Hoy es un 50 y 50. Ni yo sè si quiero continuar . Es la NO noticia .. jajaja”

Aqui el audio oroginal.