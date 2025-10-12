Mientras el Gobierno Nacional celebra el «Día de la raza», en Provincia es el «Día de la diversidad»

“El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón llegó a América, dando inicio a una de las gestas más trascendentales de la historia: el comienzo de un proceso de civilización, orden y progreso que marcaría para siempre el destino del continente”, comienza el video de animación.

Según el video, “la civilización prevaleció sobre el salvajismo y el orden sobre el caos. En esta fecha no solo recordamos un hecho histórico, conmemoramos el inicio de algo mucho más grande que cada uno de nosotros, la civilización occidental. Porque sin raíces no hay futuro”. Y concluye, “hoy, más que nunca, honremos este legado que tanto costó construir”.

12 de octubre: «Día del Respeto a la Diversidad Cultural»

El decreto 1584/2010 estableció los feriados nacionales y días no laborables durante el gobierno de Cristina Fernández. Y en un pasaje del mismo, se consigna: “Se modifica la denominación del feriado del día 12 de octubre, dotando a dicha fecha, de un significado acorde al valor que asigna nuestra Constitución Nacional y diversos tratados y declaraciones de derechos humanos a la diversidad étnica y cultural de todos los pueblos. (DIB)