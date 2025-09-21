Meteoro de lluvia y viento sacudió Mar del Plata: Daños por caída de arbolado urbano ; El Emsur abandonó mantenimiento

Se cumplieron alertas amarillas de la meteorología en la ciudad y toda la zona sobre adversas condiciones climáticas de mediana intensidad. Una vez más quedaron expuestas las instalaciones de mobiliario urbano desatendidos por las empresas de servicios públicos de la ciudad, fundamentalmente el EMSUR y el EMVIAL, que debieron acudir a las llamadas de vecinos que advirtieron la gravedad del fenómeno y sus consecuencias.
El abandono del mantenimiento preventivo del arbolado alumbrado, columnas de alumbrado público y semáforos no resistieron la intensidad del viento causando diversos daños y arrastrando los tendidos de línea de baja y media tensión, desbordando las guardias de EDEA ante las malas condiciones climáticas que bajaron su intensidad recién en horas de la tarde de hoy.
Viento en Tandil
El sábado en Tandil también estuvo marcado por las consecuencias del fuerte viento que castigó a la ciudad por la tarde. Según El Eco de Tandil, las ráfagas provocaron caída de árboles y cortes del suministro eléctrico en varios hogares.
Desde la Usina Municipal y Popular SEM informaron un importante corte de electricidad tras la caída de un árbol en la intersección de las calles Don Bosca y Sinka, que rompió dos postes de hormigón que sostenían líneas de media tensión. Ese hecho dejó sin electricidad a alrededor de 18 mil usuarios, aunque cerca de las 21 del sábado el servicio ya había sido restablecido.
Más complicaciones por el viento
El temporal que castigó a Mar del Plata y a Tandil, en realidad se hizo presente en casi toda la provincia, ocasionando diversos daños. Por ejemplo, según da cuenta La Opinión de Trenque Lauquen, el sábado en horas del mediodía se recibió el reporte de que un árbol se desplomó sobre una camioneta en la ruta 5 a la altura del kilómetro 490. Y horas más tarde, otro árbol caído bloqué el acceso a Cochicó. Según La Opinión, Bomberos de Guaminí trabajaron en el lugar para despejar la calzada. (DIB)