Meteoro de lluvia y viento sacudió Mar del Plata: Daños por caída de arbolado urbano ; El Emsur abandonó mantenimiento

Se cumplieron alertas amarillas de la meteorología en la ciudad y toda la zona sobre adversas condiciones climáticas de mediana intensidad. Una vez más quedaron expuestas las instalaciones de mobiliario urbano desatendidos por las empresas de servicios públicos de la ciudad, fundamentalmente el EMSUR y el EMVIAL, que debieron acudir a las llamadas de vecinos que advirtieron la gravedad del fenómeno y sus consecuencias.

El abandono del mantenimiento preventivo del arbolado alumbrado, columnas de alumbrado público y semáforos no resistieron la intensidad del viento causando diversos daños y arrastrando los tendidos de línea de baja y media tensión, desbordando las guardias de EDEA ante las malas condiciones climáticas que bajaron su intensidad recién en horas de la tarde de hoy.

Mar del Plata amaneció con “daños de consideración”, provocados por el temporal que comenzó el sábado por la tarde con lluvias intensas y actividad eléctrica, continuó durante la noche y se agravó en la madrugada con fuertes vientos. y copiosas lluvias que estuvieron cerca de los 100 milímetros en 48 horas.

El titular de Defensa Civil de General Pueyrredon, Alfredo Rodríguez, confirmó que no había evacuados, aunque sí se registraron zonas anegadas en distintos barrios como Termas Huincó, La Herradura, el Autódromo y Punta Mogotes. “Las últimas 24 horas fueron bastante difíciles desde lo laboral porque arrojan un número importante de intervenciones”, señaló.

Rodríguez indicó que al menos seis árboles de gran porte cayeron en diferentes puntos de la ciudad. Uno de ellos colapsó en el cuartel de bomberos de Caisamar y bloqueó la salida de la autobomba, en plena madrugada. En la ruta 11, a la altura del barrio Alfar, otro árbol cayó sobre la calzada, impidiendo el paso vehicular en sentido sur-norte.

Durante la mañana de este domingo se registraron entre 40 y 50 milímetros de lluvia, que se suman a los 30 milímetros caídos el sábado, acumulando así entre 70 y 80 milímetros en total.