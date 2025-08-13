Metanoia, una banda marplatense que revive los clásicos del pop-rock

Metanoia, una banda emergente de Mar del Plata, que lleva al público los mejores clásicos de la música nacional e internacional de los años 80 y 90, se impuso este fin de semana en la “Batalla de bandas” organizada por un restaurante ubicado en Castelli 1200.

El grupo se destaca por su pasión por el pop-rock de antaño, interpretado por rostros jóvenes y talentosos que buscan conectar con los fanáticos del género. El nombre Metanoia, proveniente del griego, simboliza un cambio profundo en la forma de pensar, sentir y actuar. Este concepto refleja la esencia del grupo, que combina la nostalgia de los clásicos con una propuesta fresca y renovada.

Actualmente, Metanoia compite en la mencionada “Batalla de bandas”, habiendo superado con éxito la primera ronda frente a la agrupación Diente roto. Ahora se preparan para la siguiente fase, donde el apoyo del público será clave para avanzar.

El grupo está integrado por Ludmila Alvarado Esquibela en voz, Hernán Molina y Franco Medina Santangelo en guitarras, Carolina Meza en teclado, Nicolás Medina Santangelo en bajo y Nicolás Bercovsky en batería, e invitan a seguirlos a través de Instagram en @metanoia.musica.