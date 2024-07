Messi sufrió una lesión ligamentaria pero no será operado

La Copa América fue una nueva consagración para la Selección Argentina que capitanea Lionel Messi, pero sin dudas la mala noticia y la imagen que más dolor generó fue la lesión del propio capitán, que intentó terminar el partido, pero no lo pudo hacer y terminó dejando la cancha en la final ante Colombia. Este martes, Inter Miami dio detalles sobre el tobillo del diez.

“Tras la evaluación médica, se ha determinado que Leo Messi sufre una lesión en el ligamento del tobillo derecho. La disponibilidad del capitán se determinará en función de las evaluaciones periódicas y de la evolución de su recuperación”, informó en un parte médico la franquicia de la MLS después de que el argentino se realizara estudios en la ciudad.

La buena noticia para el jugador es que no hay una lesión ósea en el tobillo y aunque no se conocen detalles de tiempo de su recuperación, se confirma que no tendrá que pasar por el quirófano. Eso sí, los tiempos de recuperación seguramente sean extensos, aunque el equipo no explicitó cuánto estará inactivo.

Desafortunadamente para Las Garzas, su agenda es bastante apretada ya que en los próximos diez días el equipo tiene tres partidos programados. La imagen de Messi llorando desconsolado en el banco de suplentes después de tener que abandonar el campo de juego en el complemento fue sin dudas la más dolorosa de la Copa América, por suerte este parte es alentador para el capitán de la Albiceleste.

