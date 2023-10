Messi, sobre la Selección Argentina: “Este equipo está muy cerquita del mejor Barcelona de la historia”

Lionel Messi dejó sus sensaciones luego de la gran victoria de la Selección Argentina sobre Perú por la cuarta fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 y dentro de ellas aseguró que esta versión de la Scaloneta se encuentra “muy cerquita” del mítico Barcelona de Guardiola, al que catalogó como el mejor equipo de la historia

Otro punto clave dentro de las declaraciones de Messi fue la importancia de la excelente relación dentro del plantel como el cambio de mentalidad que planteó Lionel Scaloni para no dormirse en los laureles ante tantos logros conseguidos en tan poco tiempo. Muchas veces lo dije, que si hay un buen grupo y buen ambiente dentro de un vestuario es siempre mucho más fácil. “Creo que venimos demostrando hace tiempo que este es un grandísimo grupo que pase lo que pase sigue de la misma manera, disfrutando de jugar, disfrutando de estar tiempo juntos, de pasar momentos juntos y tenemos la suerte de ser muy jóvenes también. Con mucha hambre más allá de que hay chicos muy jóvenes que ganaron todo quieren seguir consiguiendo cosas importantes a nivel individual y a nivel grupal”.

“El mensaje que baja el técnico es de que pasó la Copa América, que pasó el Mundial y hay que empezar un nuevo ciclo que teníamos la idea muy marcada pero que empezábamos de cero otra vez y sabiendo que cada vez es más difícil conseguir las cosas cuando se gana“, explicó.

Por último, Messi no solo habló sobre la temprana conclusión de la temporada de Inter Miami en MLS al quedar sin chances de meter en playoffs sino también de sus ganas de poder pasar más tiempo en el país durante el mes de diciembre al recién iniciar su pretemporada con las Garzas en enero del 2024. “La verdad que lástima, estuvimos cerquita. Yo me perdí los últimos partidos, tuvimos varias lesiones. “El mes de julio fue muy duro para nosotros, jugamos cada tres días, viajábamos pero conseguimos un torneo importante para el club, para lo que se viene el año que viene. Me entrenaré, jugaré el partido que se viene ahora e intentaré llegar de la mejor manera posible para noviembre si puedo estar otra vez. Después disfrutar de las vacaciones, de Argentina que es la primera vez que voy a tener muchos más días en diciembre con las fiestas con tranquilidad con mi gente y en enero volveré otra vez a hacer pretemporada. Iniciar de cero y prepararme lo mejor posible como siempre”, concluyó.

