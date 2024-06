Messi seguiría en la Selección Argentina después de la Copa América y le hizo un guiño al Mundial 2026

No es Barcelona. El argentino Lionel Messi calificó a Real Madrid como el mejor equipo del mundo, aunque añadió que “por juego” él prefiere al Manchester City de Pep Guardiola. Confesiones de la Pulga antes de los últimos amistosos previos a la Copa América 2024

“El mejor equipo, si tenemos que decir, es el Madrid, porque es el último campeón de Champions, en los últimos años viene… en la última creo que ganó el City, pero el anterior fueron ellos también“, consideró Messi en una entrevista con Infobae.

A continuación, la Pulga matizó: “Si hablás por resultados, es el Madrid. Si hablás por juego, a mí personalmente me gusta el City de Guardiola y creo que todo equipo donde esté él va a ser especial por su manera de ser, la manera de entrenar y por cómo hace jugar a sus equipos. A nivel de juego para mí el City es el mejor, por resultado, el Madrid“.

El capitán de la Selección Argentina también reconoció que “hace bastante” que no habla con el entrenador del City y que, cuando jugaba con Barcelona, acudió al psicólogo y reconoció que Guardiola lo ayudó.

“Fui, nunca había probado, era muy reacio a todo eso. No me gustaba. Yo soy una persona la cual me guardo todo para dentro y me como tanto lo bueno y lo malo. La verdad que cuando fui me hizo muy bien, me gustó mucho, me ha ayudado muchísimo“, explicó.

Por su parte, Messi anticipó que la Copa América 2024, que se inicia el 20 de junio en Estados Unidos, va a ser “muy igualada” por la calidad de todas las selecciones, aunque admitió que Argentina es especialmente favorita por ser la defensora del título y actual campeona mundial.

“Creo que siempre Argentina es favorita, más allá de que venimos de ganar todo eso, anteriormente, cuando no se daba que podíamos conseguir los objetivos, también siempre Argentina era favorita“, sentenció.

Messi jugó frente a Real Madrid en 45 oportunidades con la camiseta de Barcelona, siendo solo dos partidos por la semifinal de Champions League 2010-11, certamen que después se adjudicaría el equipo de Pep Guardiola.

El historial de la Pulga marca 19 triunfos, 11 empates y 15 derrotas frente al Merengue, con un récord de 26 goles y 14 asistencias.

Real Madrid es la quinta víctima para Messi en cantidad de goles marcados en España, ya que le hizo 38 al Sevilla, 32 al Atlético Madrid, 31 al Valencia y 29 al Athletic Club de Bilbao.

La particularidad del único cruce de Messi contra el Madrid en la Champions League es que el partido de ida tuvo al rosarino como amo y señor del campo de juego: dos tantos, uno de ellos una verdadera obra de arte, tras arrancar en el mediocampo, dejar en el camino Sergio Ramos, Albiol, Marcelo y definir de derecha ante la salida de Iker Casillas.

El clásico de la temporada 2016/17, en tanto, quedó en el recuerdo de todos por el agónico gol de la Pulga y su posterior festejo mostrando la camiseta frente a los hinchas en el Santiago Bernabéu. Una casaca que después fue subastada y que quedó en poder de Anish Kanabar, a cambio de la exorbitante suma de 427.680 euros, un poco menos de 500 mil dólares.

Esa camiseta, sin embargo, tiene otro agregado: el gol 500 de la carrera de Messi como futbolista profesional.

