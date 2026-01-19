Merentiel se desgarró y está descartado para el debut de Boca contra Deportivo Riestra

La salida prematura de Miguel Merentiel encendió todas las alarmas en Boca. Apenas pasados los diez minutos del amistoso ante Olimpia, el delantero pidió el cambio y dejó una imagen que preocupó al cuerpo técnico. Tras el partido, Claudio Úbeda no ocultó su inquietud y la situación se confirmó al comenzar la semana: el uruguayo se sometió a estudios y los resultados dieron un desgarro en el gemelo. En tanto, de mínima se perderá el debut en el Torneo Apertura.

La escena fue elocuente: Merentiel miró al banco, hizo el gesto y solicitó la sustitución. Lucas Janson ingresó de inmediato, mientras el delantero se sentaba entre los suplentes con hielo en la zona afectada, una señal que aumentó la preocupación en el mundo Boca.

Aunque el parte médico oficial se conocerá en las próximas horas, ya trascendió la mala noticia de la lesión y en el club ya trabajan con la idea de que la Bestia no estará disponible para el estreno. Probablemente, se ausentaría varios partidos más (Estudiantes, Newells, Vélez y Platense), aunque dependerá de la evolución.

“Lógico que preocupa y nos ocupa. Lo de Miguel: tenía una pequeña molestia de un golpe y en teoría fue ahí en donde sintió la molestia. Esperemos a que mañana le hagan estudios y que no sea nada grave. Es una posición en la que estamos recuperando centrodelanteros y necesitamos de todos”, explicó Úbeda en conferencia de prensa.

Boca debutará el próximo domingo ante Deportivo Riestra, en La Bombonera, y el panorama ofensivo es complejo. Merentiel, único centrodelantero disponible hasta su lesión, no llegará en condiciones, mientras que Edinson Cavani (lumbalgia) y Milton Giménez (pubalgia) continúan entre algodones.

En ese contexto, Lucas Janson aparece como la opción improvisada para jugar de 9. El ex Vélez ingresó a los 15 minutos del primer tiempo frente a Peñarol y respondió con un buen rendimiento: tuvo dos cabezazos claros, uno contenido por el arquero y otro que se estrelló en el travesaño. Fue, además, su regreso a las canchas tras casi cuatro meses sin sumar minutos con la camiseta azul y oro.