Merceditas Elordi regresa con “La deuda del Nobel”, “Memorias de un crepúsculo” y “Conjuro anómalo”

La actriz, directora y dramaturga Merceditas Elordi regresará a Mar del Plata durante la temporada teatral 2026 para presentar tres de sus producciones: “La deuda del Nobel”, “Memorias de un crepúsculo” y “Conjuro anómalo”. Las funciones se desarrollarán entre diciembre y enero en El Club del Teatro (Rivadavia 3422), Espacio Cuatro Elementos (Alberti 2746) y La Bancaria (San Luis 2069).

“La deuda del Nobel”, su obra más reciente, reestrenará este sábado 27 a las 21 en El Club del Teatro, con nuevas funciones el 8 y 22 de enero. La pieza es una comedia dramática que homenajea a las mujeres de ciencia que realizaron aportes fundamentales a la humanidad. Propone un encuentro onírico entre Marie Curie, Rosalind Franklin y Esther Lederberg, tres científicas que fueron “cuestionadas, negadas u olvidadas a la hora de recibir un premio Nobel”.

Escrita y dirigida por Elordi, la obra cuenta con las actuaciones de Andrea Chulak, Poupèe Rognone, María Cecilia Zaninetti y Pedro Benítez, con música original de Bruno Lo Bianco.

Del 6 al 9 de enero, por cuatro únicas funciones, regresará “Memorias de un crepúsculo”, del dramaturgo estadounidense Stephen Belber, adaptada y dirigida por Elordi. La obra aborda el reencuentro de dos amores de juventud, Juan y Magui, décadas después, interrogando si una segunda oportunidad puede sostenerse frente al paso del tiempo y los secretos del pasado.

Las funciones serán a las 21:00 en la sala Tierra del Espacio Cuatro Elementos. Protagonizada por Cecilia Chiarandini y Alejandro Giles, la puesta se destaca por su sencillez y su foco en los diálogos, y tuvo funciones durante el invierno en el Teatro El Tinglado de Buenos Aires.

Por último, “Conjuro anómalo” volverá por tercer verano consecutivo con el mismo elenco de “La deuda del Nobel”. Se presentará en dos únicas funciones el 14 y 28 de enero a las 21 en La Bancaria – Sala Arturo Jauretche.

Escrita por Elordi y codirigida junto a Nora Colares, la obra transcurre a comienzos del Siglo XX y recrea un encuentro entre tres pioneras del feminismo argentino: Cecilia Grierson, primera médica del país; Elvira López, doctora en filosofía y autora de la tesis “El movimiento feminista”; y Albina Van Praet de Sala, presidenta del Consejo Nacional de la Mujer. En ese espacio institucional, debaten sobre la posibilidad de impulsar el sufragio femenino.