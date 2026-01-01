“Mercedes – Homenaje”: un tributo local a la vida y obra de Mercedes Sosa

Un grupo de artistas marplatenses presentará el espectáculo “Mercedes – Homenaje”, una propuesta de música y narración que recorre la vida y obra de Mercedes Sosa a 90 años de su nacimiento. La obra, interpretada por Marita Moyano, Mariela Kogan y Alejandro Arelovich, subirá a escena en la Sala Nachman (avenida Patricio Peralta Ramos 2280) el miércoles 7 a las 20:00, con nuevas funciones los miércoles 14, 21 y 28 en el mismo horario.

El espectáculo tuvo su estreno en julio, en el marco del aniversario del nacimiento de la “Negra” Sosa, y desde entonces realizó funciones en distintos espacios de Mar del Plata y en la Ciudad de Buenos Aires, todas con localidades agotadas y una destacada respuesta del público.

“Mercedes – Homenaje” combina música e historias que reconstruyen la trayectoria de la artista tucumana, desde su infancia hasta su consagración como una de las voces más influyentes de la música latinoamericana. Los relatos se entrelazan con una selección de canciones emblemáticas de su repertorio, en un formato que busca transmitir la profundidad artística y humana de su figura.