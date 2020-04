Mensaje del Obispo Gabriel Mestre con motivo de la Semana Santa 2020 en cuarentena

En ese mismo marco, el mensaje grabado por el padre Obispo Mons Gabriel Mestre, expresa «nunca pensé que íbamos a estar en esta situación. Hace dos meses no imaginaba que la pandemia y la cuarentena nos iban a llevar a esto que estamos viviendo. Sin embargo, es posible celebrar juntos la Semana Santa 2020, cuidándote, cuidándonos y cuidando especialmente a los más vulnerables. Es posible celebrar juntos desde casa. ¿De qué manera? A través de los medios habituales, radio, tv, y especialmente redes sociales, con ellos podés acercarte virtualmente a la parroquia de tu barrio o localidad. Te ofrecemos el portal del obispado www.obispado-mdp.org.ar/ o podes acceder al sitio de la Santa Sede y seguir las celebraciones del querido Papa Francisco en esta Semana Santa.

Todos celebramos juntos, pero desde casa. El poder de la pascua de Cristo te abraza hoy y siempre, porque la pascua de Cristo trasciende el tiempo y el espacio. Transciende el tiempo, porque aconteció hace 20 siglos y sus efectos siguen en nosotros hasta hoy. Trasciende el espacio porque hoy desde casa es posible que recibas la protección, la bendición y el cuidado de Dios. Vivamos la pascua de Cristo través de estos medios y teniendo presente algunas sugerencias que dimos a conocer a través de un comunicado para celebrar desde casa. No estás solo, no estamos solos. Cristo muere y resucita para salvarnos, porque la pascua trasciende el tiempo y el espacio, y hoy te abraza cuidándote, protegiéndote, realizando bendiciones para vos, tu familia y tus amigos, para todos y cada uno desde casa. Celebremos juntos la Semana Santa 2020 porque la fuerza de la pascua de Cristo te abraza hoy y siempre, porque trasciende el tiempo y el espacio. Adelante, con fe y confianza, sin miedo. No estás solo, no estamos solos: ¡Cristo está con nosotros!