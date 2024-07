Mensaje de un ex Director del Emder a otro

En un “hilo” con 7 posteos en la red social X , el concejal por Acción Marplatense, Horacio Taccone ( además presidente del club Once Unidos de Mar del Plata y ex Presidente del Ente Municipal de Deportes y Recreación del Partido de General Pueyrredón) le respondió, sin mencionarlo, al concejal del oficialismo y también ex Director del EMDER, Guillermo Volponi (foto), que días atrás objetó la “cesión” sin costo del uso del Minella a Kimberley para jugar como local en el Federal A ante Villa Mitre, por tener su propia cancha afectada a compromisos adquiridos anteriormente, haciendo uso de una ordenanza vigente que habilita a sus representantes en certámenes oficiales .

Aquí transcribimos dichos posteos en la ex Twitter:

Con los 200 millones de pesos de más que pagaron por el pavimento licitado hubieran asegurado varias temporadas de estadio gratis, si costara lo que dicen apoyar a los clubes de Mar del Plata. Pero mienten. No cuesta $1.860.823 cada partido.

Las erogaciones de funcionamiento se afrontan haya o no haya partido. El mantenimiento (que no hacen) también. Y los encuentros dejan ingresos por varios conceptos que no les conviene tener en cuenta cuando tiran números a la marchanta para hacer populismo libertario. Tenemos orgullo de la ordenanza que ahora atacan y del compromiso de nuestra gestión con el deporte de la ciudad. Apoyamos a los clubes, al fútbol, al básquet e hicimos polideportivos, canchas de hockey y playones para el deporte social como nunca más se volvieron a hacer. Peor aún: ahora la regla es el abandono. También había fútbol de verano, que lo perdieron. Manteníamos el estadio sin tribunas clausuradas, recuperamos la pista de atletismo, el patinódromo, la cancha central de hockey, ampliamos las localidades del Polideportivo.

Sintonizamos las instalaciones del Poli con las demandas de acontecimientos de elite como la Davis. Porque hacíamos eventos internacionales que hoy no existen. Tienen que decir la verdad: no tienen la camiseta de Mar del Palta. Por eso, van contra los clubes. Si quisieran recaudar más no habrían eximido de tasas y derechos a eventos de dudosa conveniencia que no dejan nada en la ciudad y que hace gente de afuera.

Atrás de este telón se ve nítida la silueta de las SAD. Primero asfixiar para que después alguien piense en vender. Seguiremos adelante con nuestras convicciones, afrontaremos el debate porque mantenemos el compromiso con Mar del Plata y nuestra gente.

