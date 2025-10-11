Deportes, Portada

Mendoza ya tiene tres equipos en Primera División con Gimnasia y Esgrima

por Jorge Jaskilioff

Contra los pronósticos del «está todo arreglado» para que el campeón de la Primera Nacional sea Deportivo Madryn que hasta los 93 ‘ lo lograba con el gol de Luis SIlba a los 77’ , llegó el penal para el Lobo ( que había perdido la temporada anterior con San Martín de San Juan) en la cancha  de Platense,  y gol de Facundo Lencioni a los 94 fueron a suplementario que se mantuvo 1 a 1 y desde los doce pasos, el arquero Rigamonti fue el héroe contendiendo de tiros desde el punto penal y el tercero Madryn lo estrelló en un palo, con un simple 2-0 para el elenco de Mendoza  «Tengo escrito en un papel, que íbamos a empatar y yo sería la figura en los penales»

Tras el partido el bochorno de la invasión al terreno de juego:; rimpierio un arco y se robaron las redes los irracionales que llegaron a alentar a Gimnasia, y media hora más tarde, pudieron alzar el trofeo y celebrar bajo la lluvia el título de campeón.

Deportivo Madryn tendrá su nueva chance con lso que llegan desde el Reducido.

 

 

 

 

