Melconian sobre el plan económico de Caputo: “Se les está frunciendo el ojete”

Carlos Melconian dijo que el gobierno no tiene plan económico y vaticinó que el modelo de Luis Caputo y Javier Milei “está basado en soluciones a corto plazo que más tarde o temprano se pagarán caras”.

“Este gobierno mostró que, cuando tenés las papas calientes, se te frunce un poco el ojete”, diagnosticó el ex titular del Banco Nación durante el macrismo.

En diálogo con Urbana Play, el economista odiado por el presidente dijo que “Argentina está con un problema de control cambiario popularizado como cepo” y que “sacarlo no es fácil”. “Lo mejor que ha ocurrido es que no te encontraste con ningún liberalote berreta en el camino que hubiera pedido liberar y explotar las cosas”, admitió.

Melconian es uno de los economistas que Milei se dedicó a bastardear desde que llegó a la Rosada, incluso mucho antes de decir que Domingo Cavallo es un impresentable, pese a que otrora lo calificaba como el mejor ministro de Economía de la historia. En abril del año pasado, se retiró ofendido en medio de un discurso del libertario en una cena de la Fundación Libertad en Parque Norte porque se burló de su metáfora de los fideos con tuco y la dolarización.

“Da la impresión que el proceso va a velocidades diferentes, esa es la madre del borrego acá. Da la impresión que tener el superávit en el fisco es el dato saliente. Tener superávit en el fisco no es una condición suficiente para hacer con el dólar lo que quiero”, dijo Melconian.

“A Brasil se le escapó el tipo de cambio porque tiene el fisco deficiente”, dijo el economista. “La macroeconomía tiene que tener equilibrio entre lo fiscal y lo cambiario, detrás de los esfuerzos de todos hay cinco vivos ineficientes que necesitan una devaluación”, explicó.

La compra de dólares no resolverá el problema de las reservas si no hay un plan que le dé estabilidad al sistema financiero y cambiario

“Lo que hicieron con las reservas es ingenioso, pero se terminó”, dijo Melconian al canal de YouTube Panorama Económico. “Ese modelo que permitió el blanqueo y las ventas de empresas en dólares ya no está más. Ahora hay que ver cómo se va a financiar el déficit”, explicó.

“Este Gobierno no tiene plan”, dijo el economista. “La compra de dólares no resolverá el problema de las reservas si no hay un plan que le dé estabilidad al sistema financiero y cambiario. El modelo actual está basado en soluciones a corto plazo que más tarde o temprano se pagarán caras”, dijo.

De este modo atacó el fetiche de los funcionarios de Economía que es acompañado a diario por los trolls que festejan cada compra diaria que hace el Banco Central, pese a que las reservas no suben del techo psicológico de los 30 mil millones, sin contabilizar las reservas reales que siguen en negativo. Eso se debe en parte porque Toto Caputo quema millones de dólares a la semana para mantener los dólares financieros a raya.

“El milagro del blanqueo fue momentáneo. Las empresas que vendieron dólares, van a tener que comprarlos de nuevo para pagar sus créditos, y eso va a ser parte del futuro endeudamiento que arrastramos”, concluyó Melconian.

..