Medidas de prevención para evitar incendios forestales

Ante el riesgo de incendios por las altas temperaturas y la falta de lluvias, se puede consultar el índice de peligrosidad y recomendaciones en mardelplata.gob.ar/prevencionincendios

La Municipalidad de General Pueyrredon, a través de Defensa Civil, intensifica su labor preventiva contra incendios forestales con la llegada de las olas de calor y la escasez de lluvias en zonas boscosas, lo que eleva el riesgo de siniestros.

Con el incremento de las temperaturas, es clave reforzar las medidas de precaución para evitar focos de incendio y proteger las áreas forestales. Los vecinos pueden consultar el Índice Meteorológico de Incendios Forestales (FWI) y acceder a recomendaciones específicas en la página mardelplata.gob.ar/prevencionincendios.

El índice de peligro de incendios es una herramienta vital para evaluar el riesgo de ignición, propagación y dificultad de control de los fuegos, teniendo en cuenta factores como la vegetación, la topografía y las condiciones climáticas. Este índice se clasifica en cinco niveles de peligro: bajo, moderado, alto, muy alto y extremo.

Cuatro ejes de trabajo: prevención, preparación, mitigación y reconstrucción

En las últimas tres temporadas, la ciudad adoptó nuevos enfoques para enfrentar este riesgo, organizando su estrategia en torno a cuatro ejes clave:

Prevención: a través de una fuerte campaña de comunicación, se trabaja junto a los vecinos, instalando carteles informativos y publicando diariamente el FWI en la web municipal, convirtiendo a General Pueyrredon en el primer municipio de la provincia en implementar esta herramienta.

Preparación: se brindan capacitaciones específicas a personal municipal y a los organismos que intervienen en la mitigación de los incendios.

Mitigación: en esta etapa, se pone en práctica la coordinación y las recomendaciones, priorizando la prevención de incendios interfase, es decir, aquellos que amenazan zonas urbanas.

Reconstrucción: tras controlar el incendio, se trabaja en la coordinación con otros actores estatales y la comunidad para restaurar las áreas afectadas.

Recomendaciones para evitar incendios forestales

Defensa Civil recuerda a los vecinos que es fundamental seguir estas indicaciones para prevenir incendios:

No realizar quemas de pastizales, restos de poda o residuos.

No arrojar basura, botellas o vidrios en terrenos baldíos.

No tirar colillas de cigarrillos.

?Encender fogatas solo en áreas habilitadas y apagarlas correctamente.

Realizar el raleo de árboles, cortando las ramas desde el suelo hasta los dos metros de altura.