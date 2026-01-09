Médicos rechazan políticas de privatización de hospitales: Abandono de pacientes

La intención del gobierno de Javier Milei de privatizar los hospitales SAMIC (Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad bonaerenses) que gestionan de forma conjunta Nación provincias o municipios sigue cosechando rechazos en el ámbito de la salud.

A la preocupación expresada días atrás por la Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (FESINTRAS) se sumaron ATE y el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, la entidad más importante que nuclea a los profesionales.

A través de una reunión de urgencia del Consejo Superior, los integrantes del Colegio de Médicos expresaron su rechazo al intento de privatizar al menos cinco hospitales en la provincia de Buenos Aires.

“El Consejo Superior del Colegio de Médicos de en conjunto con sus 10 Distrito manifiesta su estado de alerta y su rechazo absoluto a cualquier intento de desarticulación del sistema público de Salud” lanzaron tras la reunión de profesionales.

La red sanitaria SAMIC incluye a los hospitales El Cruce (Florencio Varela), Cuenca Alta Néstor Kirchner (Cañuelas), Bicentenario (Esteban Echeverría), Néstor Kirchner (Laferrere) y René Favaloro (Rafael Castillo), todos ellos pilares fundamentales de la atención de alta complejidad en la provincia

«Nuestra entidad considera que la eventual introducción de lógicas privadas atentaría contra este esquema, fragmentando los circuitos de derivación y afectando de manera directa la continuidad y calidad de la atención de miles de pacientes» denunciaron

Además advirtieron que no aceptarán modificaciones en las figuras de contratación “que vulneren la Ley de Carrera Profesional ni mecanismos de precarización laboral encubiertos” bajo modalidades de “gerenciamiento externo”, que deterioren las condiciones de trabajo y el ejercicio profesional.

“Los hospitales SAMIC han demostrado que el Estado es capaz de gestionar servicios de salud con altos estándares de calidad, tecnología de vanguardia y excelencia profesional, sin exclusiones. Avanzar hacia la privatización de su gestión implicaría abrir la puerta a restricciones en el acceso universal y a una mercantilización de la salud incompatible con los principios del sistema público” sostuvieron.

En este contexto, el Consejo Superior convocó a los presidentes de los distritos involucrados a unificar criterios, relevar la situación en cada centro asistencial y coordinar acciones conjuntas. “La defensa de los hospitales SAMIC es, en definitiva, la defensa de la salud pública y del ejercicio profesional digno” consideraron.

ATE en estado alerta frente a la posible privatización de los hospitalesSAMIC

La Asociación de trabajadores del Estado de la provincia de Buenos Aires (ATE) expresó “su más enérgico repudio” a cualquier intento de privatización de los hospitales SAMIC y se declaró en estado de alerta y asamblea permanente

Desde el sindicato señalaron que los hospitales SAMIC” representan un sistema integrado de salud, un derecho esencial y la fuente de trabajo de miles de estatales” dijeron.

“Cualquier intento de privatización o gerenciamiento privado de los hospitales públicos quiebra el principio fundamental del acceso universal, gratuito y de calidad a la salud pública que merece el pueblo” advirtieron desde el sindicato.

Para ATE las intenciones de privatización por parte del gobierno nacional que representa Javier Milei “son un nuevo ataque a los derechos esenciales de las comunidades, la salud y, por lo tanto, las condiciones necesarias para desarrollar su vida” dijeron.