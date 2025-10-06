«Me comí un palazo con tornillos en la punta en la puerta del club Quilmes el sábado» (Eduardo Dominé)

El recordado basquetbolista y hoy dirigente del club Quilmes de Mar del Plata Eduardo Dominé detalló los episodios padecidos el sábado por la tarde, en medio de actividad basquetbolística en la entidad tricolor, con un grupo de forajidos, con camisetas de Peñarol, que irrumpieron rompiendo vidrios y a lso golpes y hasta con hachas en mano, que ahora l Justicia deberá investigar, así como las pintadas posteriores ( foto) en la zona de Santa Fe y Avellaneda, como prometiendo «venganza».

EL mesnaj de Eduardo Dominé dialogando con LA VOZ DEL ESTADIO radio fue «con los clubes No ! .. hay que festejar cuando ganás. Bancar cuando perdés, pero la violencia No… Escuché gritos y me encontré con un chico que entraba al club con la cabeza ensagrnetada, y salí y me pegaron con palos de madra con tornillos en la punta.. como arma tumbera..»

Aquí el audio completo