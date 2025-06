Máximo Kirchner sobre una candidatura en PBA: “Estoy preparado para asumir los roles que pida la conducción”

El líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, no descartó hoy una eventual candidatura a diputado bonaerense por la tercera sección electoral, al señalar que “cuando uno tiene conducción” política, en su caso vinculado a la ex presidenta Cristina Kirchner, tiene que estar “siempre preparado para asumir los roles” que requiera la etapa.

“Cuando uno tiene conducción, como es mi caso, está siempre preparado para asumir los roles que hayan. Igual tenemos compañeros y compañeras que pueden llevar adelante esa misma candidatura igual o mejor que uno”, dijo en una entrevista con C5N, al ser consultado por una postulación en la tercera sección electoral.

De esta manera, el diputado nacional de Unión por la Patria podría tomar la posta que deja vacante su madre, quien quedó inhabilitada de por vida a ejercer cargos públicos tras ser condenada por la Justicia.

“Yo recuerdo que hace mucho dije que no había apellidos milagrosos en la política argentina. Sí tiene que haber hombres y mujeres con una firme convicción de asumir lo que representan los intereses de la mayoría”, agregó.

El presidente del PJ bonaerense reconoció que en lo personal está experimentado un proceso de mayor protagonismo e “hiperactividad”, lo cual obedece a la responsabilidad que demanda el momento histórico.

“La hiperactividad tiene que ver con que construimos una movilización que no solamente fue del PJ, sino de los movimientos sociales afines, también partidos de izquierda a los que quiero agradecer, Libres del Sur”, enumeró Kirchner.

Y añadió: “Todos tenemos el rol que nos asigna el tiempo y el movimiento. No soy un gran amigo del excesivo protagonismo y de los medios pero si es el rol que hay que cumplir en la coyuntura, lo llevaremos adelante”.

En tanto, señaló que “todavía está lejos” la posibilidad de que Cristina Kirchner inaugure una nueva forma de comunicación política mediante un canal de streaming, y aclaró que “es muy difícil predecir los movimientos” de su madre “y más aún con las condicionalidades que impuso el sistema judicial”.

Para Máximo Kirchner, la enorme movilización a Plaza de Mayo y distintas ciudades del país demuestra que “el pueblo está decidido a responder a cada humillación que recibe y eso es saludable para el sistema democrático argentino”.

“Si hay un síntoma bueno mas allá de lo cuantitativo de la movilización es lo cualitativo de la movilización es que fue en paz. La gran cantidad de gente evita que se les infle el pecho a sectores de seguridad”, analizó.

A su vez, consideró que marca que “la sociedad argentina está recuperando los reflejos” y “los anticuerpos” para enfrentar “las inclemencias de este modelo económico” de “saqueo”.

“En este país este modelo económico no ha parado de fracasar. Después hay que hacerse cargo de la deuda que bucaneros como (Luis) Caputo y (Federico Sturzenegger) generan”, lamentó.

“Un día hay que devolver lo que te prestan. Cuando sucede eso, en general aparece el peronismo”, recalcó.

En esta línea, el diputado opositor advirtió que el Gobierno de Milei está deviniendo en “un mero instrumento de sectores económicos de acá y de afuera y están transformando la patria en un casino”.

“Cuando uno pierde en el casino, las fichas no te las devuelven”, advirtió Kirchner.

A su entender, la inmensa marcha refleja que la sociedad empieza a “organizarse para poner límites” a los “atropellos y abusos de poder”.

Por otra parte, el jefe camporista cuestionó los operativos de seguridad para requisar y demorar manifestantes que llegaban a la Capital Federal desde el Interior del país para participar de la marcha.

“Fue totalmente desmesurado lo que hicieron y el objetivo desmovilizador que tuvieron no se logró, todo lo contrario”, sostuvo Máximo Kirchner, quien calificó el accionar policial como un intento de “intimidación”.

Según dijo, el Gobierno de Javier Milei “busca imponer el miedo con la figura hoy de (Patricia) Bullrich, y un pueblo que poco a poco va perdiéndolo”

“Nos están imponiendo las condiciones jueces que no eligió nadie, los dueños de grandes medios, y Macri que no lo elige nadie. No es elegido en Boca, salió tercero en la Ciudad y no fue reelegido presidente”, lanzó y al respecto aseguró que “el sistema democrático argentino está severamente dañado”.

Para Kirchner, la inhabilitación perpetua a Cristina Kirchner a ejercer cargos públicos es “un error garrafal” y recordó que el ex presidente Carlos Menem “pudo seguir compitiendo en la Argentina hasta el ultimo día de su vida”, mientras que Fernando de la Rúa “podría haberlo hecho pero no lo votaba absolutamente nadie”.

“Gran parte de la gente que fue a la plaza, no toda, la quiere votar”, dijo sobre su madre y presidenta del PJ, adhiriendo a la idea de que es víctima de una proscripción política.

Consultado sobre las expectativas para las próximas elecciones legislativos, señaló que el primer objetivo es que “vuelva a votar al 70 o 75% de la sociedad” y el segundo “es que te voten” (al peronismo).

“Estas elecciones son complejas. Hay que tomar nota de la creciente insatisfacción democrática en cuanto a la representación”, indicó.

Al respecto, aseveró que “no hay que ir a buscar el aplauso fácil” sino “hacerse cargo” de lo que uno propone y hacerlo realidad.