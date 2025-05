Maxi repliegue: Abad se contrae y vende humo; Pierde piezas de poder

“Maximiliano Abad y “Lule” Menem, diálogo reservado para una inesperada alianza con La Libertad Avanza”, publicó como título una agencia de noticias de La Plata, con una ilustración del encuentro que trascendió, en el cual dan cuenta que en las últimas semanas se intensificaron las reuniones entre ambos.

La reactivación de Juntos Por el Cambio, una fórmula que fue exitosa en General Pueyrredon, no sale de los radares del senador nacional que pugna por encaramarse dentro del armado de LLA junto a su socio Guillermo Montenegro, que apostaron a la gobernabilidad dentro de un marco y clima de negocios.

Las salidas electorales en este complejo panorama político nacional, tienen un menú de opciones que no pasa por los paladares negros, sino tragarse cualquier sapo con el único objetivo de continuar ocupando cargos y funciones, que sólo la política puede brindar.

No son horas fáciles para Abad, aliviado con su agenda hasta fin de año en la Cámara de Senadores, que no obstante permiten embolsar $ 10.000.000.- mensuales y sostener más de 20 asesores designados en su planta política. No pasó la motosierra por la cámara alta de la Nación para el senador de Patricia Bullrich. Así erogan los gastos de campaña.

Su militancia por Juan Ramón Riquelme no arrojó las gratificaciones deportivas esperadas, luego de haber acompañado a Cristián Gribaudo, el hombre de Macri y Angelici y para no sufrir el destierro institucional, Abad dio su apoyo a Riquelme a quien por primera vez en la historia lo repudian desde los 4 costados de La Bombonera.

Según a datos confiables la actual coyuntura interrumpió el crecimiento político de Abad. En la UCR dejó de ser un interlocutor confiable por el Grupo Malbec, y en el orden local existen dificultades en el armado porque no define en la inserción de la UCR.

A esta realidad no escapa Marina Sánchez Herrero, cuyo mandato vence en diciembre, y se convertiría en un trastorno para los planes que tienen en conjunto Guillermo Montenegro y Alejandro Carrancio, ya que su reelección estaría en el marco competitivo exigible.