Mauricio Macri y su despedida a Miguel Ángel Russo: “Lo despido con respeto y admiración”

El ex presidente de Boca Juniors Mauricio Macri subió una publicación por el fallecimiento del entrenador Miguel Ángel Russo.

En el arranque de su mensaje de X, el político argentino manifestó: «como todos los amantes del fútbol hoy, despido con respeto y admiración a Miguel Ángel Russo como jugador, director técnico, persona y profesional”.

“Agradezco el tiempo que compartimos en 2007, cuando cumplió su gran anhelo de llegar al club. Mis condolencias a sus familiares y amigos”, cerro Mauricio Macri su posteo sobre la partida de Miguel Ángel Russo.

El mensaje de Mauricio Macri no solo recordó al entrenador con el que compartió la gloria en Boca, sino también al hombre que supo ganarse el respeto de todos, incluso en los momentos más difíciles.

Durante su gestión como presidente del club, Russo encarnó el ideal del profesional sereno, trabajador y leal, que encontró en el esfuerzo silencioso la forma más genuina de liderar. Su paso por el “Xeneize” marcó una época gloriosa, no solo por los títulos, sino por la humildad y la templanza con las que enfrentó cada desafío.

La despedida del ex presidente argentino se suma al dolor colectivo que atraviesa al fútbol nacional. La figura de Miguel Ángel Russo trasciende camisetas y generaciones.

Hoy, su ausencia se siente en cada hincha, en cada vestuario y en cada pelota que rueda. El fútbol argentino pierde a un técnico inolvidable, pero sobre todo, a una buena persona, de esas que hacen más grande este juego.