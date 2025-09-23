Mauricio Macri, con los candidatos de PRO, negó diálogo con Javier Milei: «Hace más de un año no hablamos»

Tras la reunión, el presidente del PRO bonaerense, Cristian Ritondo, buscó marcar un matiz respecto de Macri y evitó hablar de una crisis económica: “Esta es una turbulencia más electoral, ahora hay que ayudar, poner como ha hecho el PRO desde el inicio de este Gobierno”, afirmó.

En tanto, Diego Santilli compartió un mensaje optimista y anticipó un triunfo de La Libertad Avanza en las urnas. “Estoy convencido de que vamos a ganar el país. Es un desafío, hay que explicarle a la sociedad que todo el esfuerzo que hizo este año y medio tiene un porqué y un para qué”, sostuvo el diputado y candidato.

Del encuentro participaron los candidatos Fernando de Andreis y Antonela Giampieri (Ciudad de Buenos Aires); Diego Santilli, María Florencia de Sensi y Javier Sánchez Wrba (provincia de Buenos Aires); Carlos Hernández (Corrientes); Adriana García (La Pampa); Gisella Talquenca (Mendoza); Melina Valiente y Pablo Klingbeil (Misiones); Juan Martín y Martina Lacour (Río Negro); Facundo Pérez Carletti (Santiago del Estero); Betiana Fernández (Tierra del Fuego); Alicia Fregonese (Entre Ríos) y Ana Clara Romero (Chubut, de manera virtual). También estuvieron Ritondo y el dirigente porteño Ezequiel Sabor.

El expresidente Mauricio Macri junto a los candidatos de PRO de cara a las elecciones legislativas de octubre.

Apoyo de Estados Unidos

Macri valoró además el respaldo de Estados Unidos tras el pronunciamiento del secretario del Tesoro, Scott Bessent. “El apoyo que ha dado el gobierno americano a través del tuit del secretario del Tesoro ha sido impresionante y ha aportado una tranquilidad para poder trabajar y empezar una nueva etapa a partir del 27 de octubre”, cerró. (DIB)