Master Stroke recreará en la Sala Piazzolla los éxitos de Queen

Este sábado 18 a las 21:00 el grupo Master Stroke presentará un tributo a Queen en la Sala Piazzolla (avenida Patricio Peralta Ramos 2280), en el que recrearán en vivo los mayores éxitos de la mítica banda.

El grupo, que homenaje las canciones de Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon, ofrece una experiencia inmersiva llena de energía y nostalgia: una noche única para volver a vibrar con la magia de Queen.

El show propone un recorrido por la obra musical de la legendaria agrupación, con una puesta en escena poderosa que ha conquistado a fans en toda Latinoamérica.