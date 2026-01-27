Master Stroke presenta el legado de Queen en Villa Victoria

Master Stroke se presentará este viernes 30 a las 21:00 en Villa Victoria (Matheu 1851), en el marco de una gira latinoamericana con un espectáculo dedicado al legado musical de Queen.

El show, que emociona a fanáticos de distintas generaciones, combina fidelidad artística, energía escénica y una calidad musical de nivel internacional. La propuesta recorre los grandes himnos de la banda británica con interpretaciones que respetan el espíritu original y mantienen una fuerte conexión con el público.

Con la potente voz de Emanuel Caradoso, reconocida públicamente por Brian May, Master Stroke revive el repertorio de Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon en un espectáculo que atraviesa generaciones.

Durante dos horas, el público recorre clásicos como “Bohemian rhapsody”, “Somebody to love”, “Radio Ga Ga”, “Don’t stop me now”, “We will rock you” y “We are the champions”.

Con más de una década de trayectoria, Master Stroke se consolidó como uno de los tributos más reconocidos de la región, valorado por su sonido, su puesta en escena y la conexión que establece con el público en cada presentación.

La banda está integrada por Emanuel Caradoso en voz principal, Brian Moura en guitarra y coros, Manuel Oliveira en bajo y coros, Agustín Albertini en batería y coros y Dante Domínguez en teclados.