Massa lideró cumbre del Frente Renovador para coordinar la gestión en la Provincial

En un claro gesto de fortalecimiento y alineación política, Sergio Massa encabezó un encuentro clave del Frente Renovador en la localidad de La Heras, Buenos Aires.

La reunión congregó a la plana mayor del partido en la provincia, con el objetivo de coordinar la agenda legislativa y la gestión local, de cara al año próximo.

El encuentro contó con una participación de intendentes, diputados nacionales y provinciales, y senadores provinciales.

También estuvo el ministro de Transporte de la Provincia, Martín Marinucci.

El cónclave sirvió como plataforma para revisar el estado de las políticas públicas y consolidar la estructura del partido en el territorio bonaerense