Masivo reclamo por una ciclovía: No hay plan canje: Porque Mar del Plata tiene la suya al gas

Sin utilización es un ícono de la influencia de Larreta en CABA. Nadie utiliza la existente en Mitre entre Colón y Boulevard Marítimo Patricio Peralta Ramos. Lejos de solucionar problemas de circulación es un trastorno del que nadie se hizo cargo y tampoco se han brindado demasiadas explicaciones. Tiene un alto valor simbólico ya que es la única obra de la intendencia de Guillermo Montenegro. En estos momentos del valor boleto urbano en aproximadamente US$ o,75. No es el caso de Ituzaingó y Morón donde se reclaman ciclovías como imprescindibles. No hicieron imágenes para difundir en redes sociales cuando la inauguraron. Es el caso emblemático de la nula planificación y falta de políticas urbanas en todo sentido en General Pueyrredon. Hoy hasta pensarían en venderla frente a la perentoria necesidad de recursos.

Hace unos días, uno de los puntos más tradicionales y transitados de Hurlingham fue el escenario de un particular reclamo: la comunidad ciclista montó una suerte de vallado, con las bicis ruedas hacia arriba, a un costado de la calzada de la avenida Gobernador Vergara, una de las principales arterias de ese distrito.