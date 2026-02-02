Masivo aumento de sueldos en el gabinete de ministros de Milei

En medio de un escenario económico marcado por el ajuste, la caída del consumo y la pérdida del poder adquisitivo, el Gobierno nacional decidió blanquear el aumento de los sueldos de sus principales funcionarios. La confirmación llegó de boca del propio ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, quien explicó que los salarios de ministros y secretarios se actualizarán por primera vez desde el inicio de la gestión.

“Aumentábamos los sueldos ahora, sí. Pero no los aumentábamos desde el inicio de la gestión. Ahora los ministros sí se actualizan los sueldos. Ministros y secretarios, creo”, señaló Caputo en diálogo con Radio Rivadavia.

Según detalló el titular del Palacio de Hacienda, hasta ahora un ministro nacional percibía alrededor de $2,8 millones, y con la actualización pasará a cobrar más de $5 millones mensuales. “Ganábamos más o menos algo así como dos millones ochocientos. Y ahora va a subir… creo que va a subir a cinco millones y algo”, precisó.

El funcionario de Javier Milei justificó la decisión al remarcar que los salarios estaban congelados desde 2023: “Se arrancó con ese sueldo en 2023 y no se actualizó nunca”.

En ese marco, la explicación del ministro volvió a generar ruido. “A mucha gente se le hace muy difícil. Algunos que lo podemos sostener hoy, ese es un problema”, afirmó Caputo, en una frase que sonó fuerte dado el actual momento de crisis que viven los ciudadanos.

CONTEXTO ECONÓMICO ADVERSO

La definición del Gobierno se conoce en un contexto en el que, jubilados, empleados públicos y trabajadores formales vienen perdiendo ingresos frente a la inflación, sin recomposiciones que compensen la suba del costo de vida. Las jubilaciones mínimas continúan por debajo de la línea de pobreza, incluso con bonos extraordinarios, mientras que las paritarias corren sistemáticamente detrás de los precios.

A esto se suma el impacto directo de los tarifazos en servicios esenciales. En los últimos meses se registraron fuertes aumentos en electricidad, gas, transporte y combustibles, lo que elevó el peso de las tarifas sobre los ingresos familiares. Cada vez más hogares destinan una mayor parte de su salario a pagar servicios básicos, en detrimento del consumo.

La decisión de mejorar los ingresos del Gabinete contrasta con el discurso oficial que sostiene que “no hay plata” para recomponer jubilaciones, salarios estatales o sostener políticas públicas. Mientras se recortan programas, se paraliza la obra pública y se ajusta sobre provincias y municipios, los sueldos de los funcionarios de primera línea quedarán por encima de los $5 millones mensuales.

El anuncio abre un nuevo frente de discusión política y social, en un país atravesado por la recesión, la caída del empleo y la pérdida de poder adquisitivo. El ajuste no impacta de la misma manera en todos los sectores, y la actualización salarial del Gabinete vuelve a poner en el centro del debate quiénes pagan el costo del reordenamiento económico impulsado por el Gobierno de Javier Milei.