Más de 50 empresarios y emprendedores participaron en Tandil para impulsar la inversión y la innovación regional

Tuvo lugar el Foro de Capital Emprendedor – Región Mar y Sierras 2025, realizado en Tandil, junto con las Rondas de Vinculación en Capital Emprendedor, conectaron a startups y proyectos innovadores de la región con fondos de inversión y aceleradoras que operan a nivel nacional y latinoamericano. La iniciativa fue organizada por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) y el Centro de Innovación Atlantis de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), junto a la Red INTECMAR y el programa Prendete, con el acompañamiento de más de cuarenta instituciones del ecosistema emprendedor. El evento da continuidad al I Foro realizado en Mar del Plata y se consolidó como un punto de encuentro regional clave para la articulación entre emprendimientos de base tecnológica y los principales actores del capital de riesgo de Argentina.

El acto de apertura estuvo a cargo del Lic. Diego D’Alponte, de la Secretaría de Vinculación Tecnológica de la UNICEN; la Lic. Marcela Petroantonio, de la Secretaría de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Tandil; el Ing. Walter Gregorachi, Director de Economía del Conocimiento del Municipio de General Pueyrredon; la Lic. Florencia García, Coordinadora de la Red INTECMAR y representante del CPCE; y la Mg. María Eugenia Líbera, Responsable del Centro de Innovación Atlantis de la UNMDP. Las autoridades destacaron la importancia de generar espacios que vinculen al conocimiento, la innovación y el capital emprendedor como motores de desarrollo regional.

Se desarrollaron paneles y conferencias con referentes del sector productivo, científico y de inversión. expusieron Leonardo Duringer, Gerente de Ceres Tolvas, y Santiago del Carril, Gerente de ADBlick, quienes compartieron la experiencia de dos compañías líderes en inversión agroindustrial. Posteriormente, el General Partner de GridX, Federico Marque, y en el cierre se contó con la participación de Silvia Torres Carbonell, referente del Ecosistema Emprendedor Argentino, y Bárbara Harteneck, Executive Director de Welnvest.

En el marco del Foro se desarrolló también la Ronda de Vinculación en Capital Emprendedor, que permitió concretar reuniones entre emprendedores y representantes de fondos de inversión, aceleradoras y organizaciones del ecosistema. Participaron 15 fondos y aceleradoras que operan a nivel nacional y regional. El proceso incluyó 113 postulaciones y matchings evaluados, de los cuales se concretaron 47 reuniones aceptadas. Esta dinámica de vinculación directa constituye un paso fundamental para favorecer el acceso al financiamiento, la escalabilidad y la internacionalización de proyectos innovadores surgidos en la región.

La jornada concluyó con un espacio de networking, que permitió continuar el intercambio y reafirmó el compromiso el fortalecimiento del talento regional y la promoción del capital emprendedor como motor del desarrollo sostenible.