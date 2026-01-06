Más datos privados confirman que se frenó la desinflación

El proceso de desinflación, principal argumento para profundizar el ajuste fiscal, se frenó en el último tramo de 2025.

En las últimas horas, se conocieron más datos privados que ubican a la inflación de diciembre muy cerca de 2,5%, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

De esta forma, se revirtió la tendencia que se observó hasta mediados de año: septiembre 2,1%, octubre 1,4% y noviembre 2,5%.

En caso de confirmarse las previsiones privadas, diciembre es un escalón ascendente, socavando el principal activo del gobierno.

“Durante la quinta semana de diciembre registramos una variación semanal de 0,6% en los precios de alimentos y bebidas de Gran Buenos Aires. De esta forma, el promedio de cuatro semanas es de 3,3%”, señaló el último informe de la consultora Analytica.

En consecuencia, en la evaluación de esta firma, el nivel general de precios tendrá una suba de 2,6% en diciembre.

En la misma línea se ubicaron los informes de C&T (2,6%), Libertad y Progreso (2,5%) y Eco Go (2,5%).

Si bien diciembre suele ser un mes de fuerte estacionalidad por las fiestas, en 2025 se potenció por el alza de la carne.

El presidente Javier Milei y el equipo económico promete que a mediados de año el índice de inflación comenzará con “cero”.

La promesa es la base de sustento del programa libertario, que defiende el ajuste fiscal como principal herramienta para bajar la inflación.

Entre los detractores se encuadran quienes sostienen que a la par el ajuste fiscal se produce una recesión que impacta en los niveles de producción y empleo.