Martingala en el casino: cómo funciona y cuáles son las probabilidades de ganar

La Martingala es una sistema de apuestas que se basa en la teoría de la probabilidad y se puede utilizar en casinos físicos, online y otras plataformas de apuestas.

Este tipo de apuesta se usa principalmente en juegos de azar como la ruleta y su principio para “asegurar una ganancia” es simple: duplicar el dinero invertido luego de cada pérdida en una apuesta.

Esta estrategia no está disponible en la ruleta cuando se apuesta a un pleno (es decir, acertar uno de los 37 números del paño), sino que se aplica en apuestas de tipo “chance”, es decir, aquellas que pagan 1 a 1, como rojo/negro, par/impar o alto/bajo.

Cómo apostar con la martingala en el casino

La Martingala es una teoría diseñada por el matemático francés Paul Pierre Lévy en 1934, por lo que está cerca de cumplir 100 años

¿Cómo funciona este método? El jugador comienza con la apuesta mínima permitida y duplica la cantidad con cada pérdida. Si gana, reinicia la apuesta desde la cantidad mínima.

En la práctica, el sistema de la Martingala funciona así :

El jugador apuesta $1.000 y pierde ? su pérdida acumulada es $1.000 Apuesta $2.000 y pierde ? su pérdida acumulada es $3.000 Apuesta $4.000 y gana ? recupera los $3.000 perdidos y gana $1.000 de beneficio

Se usa en el casino porque parece una forma segura de garantizar ganancias a corto plazo, sobre todo en apuestas de «50/50» como rojo/negro en la ruleta. La lógica es: “si sigo duplicando, eventualmente voy a ganar y cubrir todas las pérdidas”.

El problema es que no elimina el riesgo :