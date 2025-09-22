Martingala en el casino: cómo funciona y cuáles son las probabilidades de ganar

La Martingala es una sistema de apuestas que se basa en la teoría de la probabilidad y se puede utilizar en casinos físicos, online y otras plataformas de apuestas.
Este tipo de apuesta se usa principalmente en juegos de azar como la ruleta y su principio para “asegurar una ganancia” es simple: duplicar el dinero invertido luego de cada pérdida en una apuesta.
Esta estrategia no está disponible en la ruleta cuando se apuesta a un pleno (es decir, acertar uno de los 37 números del paño), sino que se aplica en apuestas de tipo “chance”, es decir, aquellas que pagan 1 a 1, como rojo/negro, par/impar o alto/bajo.
Cómo apostar con la martingala en el casino
La Martingala es una teoría diseñada por el matemático francés Paul Pierre Lévy en 1934, por lo que está cerca de cumplir 100 años
¿Cómo funciona este método? El jugador comienza con la apuesta mínima permitida y duplica la cantidad con cada pérdida. Si gana, reinicia la apuesta desde la cantidad mínima.
En la práctica, el sistema de la Martingala funciona así:
- El jugador apuesta $1.000 y pierde ? su pérdida acumulada es $1.000
- Apuesta $2.000 y pierde ? su pérdida acumulada es $3.000
- Apuesta $4.000 y gana ? recupera los $3.000 perdidos y gana $1.000 de beneficio
Se usa en el casino porque parece una forma segura de garantizar ganancias a corto plazo, sobre todo en apuestas de «50/50» como rojo/negro en la ruleta. La lógica es: “si sigo duplicando, eventualmente voy a ganar y cubrir todas las pérdidas”.
El problema es que no elimina el riesgo:
- Si hay una racha larga de pérdidas, la apuesta crece rápido y puede superar el dinero que uno tiene disponible.
- Los casinos tienen límites de apuesta, así que no siempre se puede seguir duplicando indefinidamente. En algunos casos, los expertos aseguran que se puede usar este sistema hasta en 7 tiros seguidos y que luego pierde eficacia. En todo caso, siempre hay que chequear los límites del casino antes de hacerlo.