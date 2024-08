Martinelli y Albino Valentini hablaron por radio del Minella

El Secretario de Hacienda y de Legal y Técooca del Partido de Gral. Pueyrredón, el Dr Mauro Martinelli dijo por radio Éter que el ofrerente del llamado a licitación que haremos para la puesta en valor y explotación del estadio Minella y el Polideportivo Islas Malvinas deberán asegurarnos espectáculos de Prinwr nivel y tener relación con AFA para traer durante todo el año incluso partidos de fútbol de todas las categorías “

Al ser consultora por los representantes marplatenses en el deporte , Martinelli aseguró que tendrán la prioridad como lo indica la reglamentación municipal vigente “

En cuanto al pro qué recién ahora hacen el llamado tras 3 años de deterioro con la platea cubierta clausurada , el funcionario señaló que ” porque hoy se hace el anuncio.? Para poder hacer el anuncio antes hubo trabajo. Como dijo el Intendente se viene trabajando mucho y se buscaron diferentes alternativas. Resolver 30 años de falta de mantenimiento y abandono no iba a ser de un día para el otro y, por otra parte, el objetivo principal no era conseguir la plata para arreglarlo sino conseguir el combo completo (en que consiste ya lo expliqué en la nota): tener la plata para financiar los arreglos y que el estadio pueda autofinanciarse sin representar un gasto para los vecinos y que no vuelva a pasar lo mismo que nos pasa a nosotros ahora.

Pensá que se trata de cuestiones estructurales que no son de un gobierno. Siempre se hacen planes para los años electorales anuncios etc. pero esto es algo estructural que no las va a ver como intendente Guillermo Montenegro.”

aquí el audio completo :

Más tarde, el empresario Albino Valentín ( 17 años organizando el fútbol de verano y de invierno en el Minella) habló en el

mismo programa LA VOZ DEL ESTADIO (90.5 de 18.00 a 20.00 este jueves) asegurando que a primera vista es una gran noticia que llamen a licitación . RECIÉN RECIBO EL LLAMADO DE UN EMPRESARIO INTERNACIONAL para que yo lo ponga en conocimiento de ésto, pero si además de tener que invertir unos 12 millones de dólares , hay que poner un cánon mensual y el mantenimiento de otros escensaoro, habrá que evaluarlo “