Martín Rechimuzzi desembarcará en Mar del Plata con su comedia “Alejandra”

Del 22 al 25 de enero, siempre a las 21:30, Martín Rechimuzzi presentará en el Teatro Auditorium la obra “Alejandra (Una perforación a cielo abierto)”, una comedia teatral en tres actos que aborda las múltiples formas que puede asumir la locura.

La puesta se inspira en la historia reciente del propio Rechimuzzi, quien escenifica el delirio que atraviesa a muchas familias contemporáneas.

Ambientada en un típico cumpleaños de 15 en un salón del conurbano bonaerense, la obra interpela a la razón y la locura en tiempos actuales. Los personajes, interpretados por el artista, transitan entre la risa y la nostalgia, convocando de manera festiva tanto a los presentes como a los ausentes.

La propuesta cuenta además con la música del Dúo Acuarella y la coreografía de Melisa Zulberti.