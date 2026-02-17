Martín Masiello vuelve a Mar del Plata con su espectáculo “Crescendo”

Este miércoles 18 a las 21:00, el cantante argentino Martín Masiello se presentará en el Centro de Arte MDQ (San Luis 1750) con un espectáculo que propone un recorrido por la historia de la música y las emociones, tras haber obtenido dos Premios Estrella de Mar 2026 por su show de música clásica “Crescendo”.

En primer lugar, el artista recibió el galardón en la categoría Música Clásica por su espectáculo “Crescendo” y, posteriormente, el reconocimiento a la Producción Integral Marplatense junto a Vicky Bosso por el mismo proyecto.

El concierto propone un viaje musical a través de distintos géneros y épocas, combinando elegancia, emoción y una interpretación profundamente personal.

Durante la función, el cantante recorre desde la música clásica hasta el romanticismo de los boleros y la pasión del tango, incorporando también canciones inmortales del repertorio internacional con referencias a figuras como Frank Sinatra y Elvis Presley.

Nacido artísticamente en el Teatro Colón de Mar del Plata, Martín Masiello inició su camino musical desde muy joven junto a su abuelo, el barítono marplatense Marcelo Appugliese, interpretando romanzas de zarzuela a los 12 años. A los 21 comenzó su carrera internacional, con presentaciones en escenarios de Norteamérica, Europa, Oceanía y Asia, y actualmente desarrolla gran parte de su actividad artística en el exterior, incluyendo Japón.

A pesar de su proyección internacional, el cantante mantiene un fuerte vínculo con sus raíces, incorporando en cada presentación tangos, música española y canzonettas napolitanas, en un repertorio que dialoga entre lo clásico y lo popular. Además, iniciará una gira nacional que lo llevará por los principales escenarios del país.