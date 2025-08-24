Martín “Campi” Campilongo presenta “Monólogos argentinos” en Mar del Plata

El reconocido actor y humorista Martín “Campi” Campilongo llegará a Mar del Plata con su unipersonal “Monólogos argentinos”, el próximo 6 de septiembre a las 21:00 en la Sala Melany (San Luis 1750), donde interpreta a seis de sus personajes más queridos.

Tras el reciente anuncio de su rol como “Mrs. Doubtfire” en el musical basado en la película “Papá por siempre”, Campi continúa su gira nacional con este espectáculo que combina monólogos hilarantes y momentos emotivos.

Con más de 25 años de trayectoria, Martín Campilongo se ha consolidado como uno de los humoristas más versátiles de Argentina. Desde sus inicios en el programa “Nico” (Telefe, 1995) hasta su consagración en “Videomatch” y “Showmatch” con personajes como “Jorge” y “El Licenciado Montalbán”, Campi ha dejado una huella imborrable en la televisión.

Además, su noticiero humorístico “Noti Campi” y su participación en “Peligro: sin codificar” marcaron hitos en la sátira argentina.

En cine, destacó en producciones como “El amor después del amor” (Netflix, 2023), interpretando a Rodolfo Páez, y en películas como “30 noches con mi ex” (2022) y “Ex casados” (2021), mientras que en teatro, su reciente interpretación de Mamá Cora en “Esperando la carroza” recibió elogios por su enfoque fresco y respetuoso hacia la obra icónica.