Martilleros agasajaron a la prensa como despedida del año: Emotivos homenajes

Más de ciento cincuenta trabajadores de prensa se dieron cita este viernes en la sede del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos Departamento Judicial Mar del Plata para participar del ya tradicional asado de despedida del año que les ofrece esta institución.

El encuentro comenzó con un emotivo video homenaje al querido y respectado Vicente Luis “Cholo” Ciano, quien siempre acompañó con la difusión de las actividades de la entidad y/o participando en algunas de ellas y también se hizo referencia a las partidas del ex gerente radial Jorge Puccinelli y de la repentina desaparición física en las últimas horas del reconocido fotógrafo marplatense Christian Heit.

El presidente, Guillermo Oscar Rossi, acompañado por integrantes del Consejo Directivo Marcelo Crotto, Gastón Stati, Patricia Benítez y Rodrigo Sanz (vicepresidente 2º, secretario General y vocales, respectivamente) hizo uso de la palabra y agradeció por todo el apoyo brindado

“Este encuentro es para compartir con quienes hemos tenido relación durante todo el año, los medios gráficos, radiales, televisivos, las webs. Es lindo que se encuentren quienes vienen desarrollando la profesión desde hace años y quienes están empezando”, manifestó.

Luego del brindis, y al pedido de “que vuelva el tranvía”, Eduardo Zanoli, recientemente distinguido por el Concejo Deliberante, habló por parte de sus colegas. Destacó “el menú tradicional de primera”. Y señaló “me tomo el atrevimiento de agradecer en nombre de todos los que aquí estamos a los integrantes de Colegio de Martilleros por este agasajo que nos hace tan felices porque es una de las pocas veces que nos encontramos todos”, puntualizó.