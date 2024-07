Martha Pelloni: “Necesitamos que se sepa quiénes se llevaron a Loan Peña”

La hermana Martha Pelloni, incansable luchadora por los derechos de infancias y adolescencias y titular de Red de Infancia Robada, convocó a la movilización que se llevó a cabo este domingo en el Obelisco por Loan Danilo Peña, el niño de cinco años que está desparecido desde el pasado 13 junio, hace 45 días, en la localidad de 9 de Julio, Corrientes.

En otras ciudades de la provincia litoraleña también hubo marchas, así como en varios puntos del país, ya que el caso ha sensibilizado a la opinión pública nacional.

“Es como el primer día, no sabemos nada, dónde está Loan, qué se está haciendo, porque todavía el secreto de sumario sigue vigente en esta segunda etapa”, dijo Pelloni en declaraciones televisivas, a un móvil de América TV.

“Los argentinos tenemos que saber qué pasa con la Justicia de Corrientes, con la intervención federal, necesitamos que se sepa quiénes llevaron a Loan”, preció la religiosa. Y añadió: “Hay que amar mucho para poder decir que no me puedo quedar callado. Cuando el amor de una persona está al servicio de un hermano, del que más sufre, en este caso de los niños, y porque me tocó en los años ‘90 una adolescente no puede parar más”.

Conocedora de que intereses mueven las dramáticas desapariciones de niños y adolescentes, la monja indicó: “Cuando llegué a Goya eran niños vendidos a Italia, España, Francia, vendidos por poderosos, ahora tenemos crímenes cibernéticos, la prostitución y la pedofilia nos está inundado de macabras investigaciones”.

Consultada sobre qué cree que pasó con el niño, Pelloni expresó: “Qué hicieron con Loan lo tiene que decir la Justicia, no yo. Primero que lo entregaron, y cuidado porque ya se sabe que los que estuvieron en el naranjal levantaron al niño, quién de ellos no lo sabemos. La Policía está implicada y el Gobierno lo sabe. Soy religiosa y no quiero extralimitarme en mis palabras con prejuicios, pero el meollo de la investigación está allí”.

Pelloni, “una goyana más”

Martha Pelloni está especialmente involucrada en el caso Loan porque vivió muchos años en la localidad correntina de Goya. Allí se desempeñó en un primer periodo, desde 1976 a 1986, y luego, desde el año 2000 hasta 2019.

Pelloni, nacida en Buenos Aires el 23 de febrero de 1941, pertenece a la Congregación de Carmelitas Misioneras Teresianas. Es licenciada en Filosofía y Letras, y en Ciencias de la Educación por la Universidad de Cuyo.

Está al frente de la Red Infancia Robada, fundada en 2008, para llevar adelante la lucha contra la trata de personas y que recoge la experiencia adquirida por la monja desde 1990, cuando fue designada rectora del Colegio del Carmen y San José, en Catamarca, donde una de sus alumnas, María Soledad Morales, fue asesinada en la madrugada del 9 de septiembre de ese año. Ella puso cuerpo y alma al pedido de Justicia por el crimen de la adolescente, en las icónicas “Marchas del Silencio” que conmovieron al país entero. (DIB) ACR

Comparte esto: Facebook

X